Presidente do PL – Sumaré, Maurício Barbutti, anuncia desligamento do governo do Prefeito Dalben após encontro com Bolsonaro.

Leia abaixo carta de Maurício Barbutto, que decidiu deixar a prefeitura de Sumaré. Seu partido vai apoiar a candidatura do vice-prefeito Henrique do Paraíso na disputa para prefeito este ano na cidade.

Sumaré, 17 de junho de 2024 – Eu, Maurício do PL, venho a público comunicar meu desligamento do cargo de Secretário de Esporte de Sumaré.

Esta decisão foi tomada após um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, refletindo divergências significativas com a atual administração municipal liderada pelo prefeito Dalben.

Durante meu mandato, dediquei-me à promoção do esporte e do bem-estar em nossa cidade, implementando diversas iniciativas e projetos que visavam incentivar a prática esportiva e desenvolver nossos atletas locais. No entanto, diferenças de visão e de gestão me levaram a concluir que o melhor caminho é seguir em frente, buscando novas oportunidades para continuar servindo à comunidade de Sumaré de outras maneiras.

Agradeço profundamente à equipe da Secretaria de Esporte, aos colegas da administração e, principalmente, aos cidadãos de Sumaré pelo apoio e confiança durante meu tempo no cargo. Foi uma honra contribuir para o desenvolvimento do esporte em nossa cidade e testemunhar o impacto positivo das nossas ações.

Maurício Barbutti.

Presidente PL Sumaré/SP.

