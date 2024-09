A Justiça de Pernambuco determinou a prisão do cantor Gusttavo Lima no âmbito da Operação Integration. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal Folha de S.Paulo.

A decisão foi proferida pela desembargadora Andrea Calado da Cruz, do TJ-PE.

A juíza aceitou o pedido da Polícia Civil pernambucana, rejeitando os argumentos do Ministério Público, que solicitou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

A operação é a mesma em que a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa. A Polícia Civil investiga lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais.

Gusttavo Lima e futebol

Em fevereiro, um dos cantores mais famosos do Brasil e consagrado, Gusttavo Lima anunciou que se tornou investidor da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Paranavaí. O clube disputa a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.

À época, a divulgação era que o cantor sertanejo consagradíssimo além da música, aposta em outras áreas para ganhar dinheiro e, dessa vez, o artista investiu uma fortuna na compra de um time de futebol.

É isso mesmo, o Embaixador jogou milhões de sua fortuna em um segmento que ele parece ser fascinado. Diante a popularidade das SAFs no Brasil, o cantor resolveu apostar alto no segmento.

