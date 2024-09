Gestão eficaz da pecuária de cria: medidas para o sucesso na estação reprodutiva

Pecuária- A adoção de medidas para garantir a fluidez em um sistema de cria de sucesso é essencial para a cadeia produtiva de carne bovina, especialmente no Norte do Brasil, onde o clima e as condições ambientais impõem desafios específicos aos pecuaristas.

José Neto, consultor técnico Beef da Bigsal | Trouw Nutrition, destaca que os bons resultados da cria dependem de um manejo integrado e eficiente, desde a preparação para a estação reprodutiva até os cuidados pós-parto.

“A preparação para o período reprodutivo começa muito antes de seu início, com atenção especial às matrizes. Um dos primeiros passos é avaliar o escore de condição corporal dos animais, já que com essa mensuração é possível ajustar a nutrição dos animais para obtenção do máximo desempenho produtivo. Os pecuaristas devem entender que existem diferentes exigências nutricionais em cada fase da vida de uma fêmea, seja ela novilha, primípara ou multípara. Os manejos sanitários e reprodutivos também devem estar na lista do que fazer antes de iniciar a cria”, explica José Neto, da Bigsal | Trouw Nutrition.

Durante a estação reprodutiva, a atenção se volta à execução das práticas anteriormente planejadas, como implementação da IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) – biotécnica reprodutiva que envolve a sincronia do ciclo reprodutivo das fêmeas e otimização da taxa de concepção (que requer monitoramento constante e nutrição adequada às necessidades específicas de cada matriz). A suplementação com soluções nutricionais específicas faz diferença no desenvolvimento dos bezerros e na recuperação das vacas no pós-parto.

Leia + sobre Tecnologia e ciência

“A IATF destaca-se como uma biotécnica revolucionária para a pecuária de cria, pois agrega muito ao ciclo, com sincronização do cio, melhoria genética a médio prazo, maior eficiência e controle reprodutivo, além de decisão sobre o período de nascimento dos bezerros”, complementa o consultor.

Pecuária e estudos

Após o término da estação reprodutiva, há ajuste no foco, que fica concentrado nos cuidados com os bezerros, recuperação das matrizes e avaliação dos resultados, além da suplementação com soluções específicas – fator determinante para o desenvolvimento dos bezerros e recuperação de vacas após o parto. “A Bigsal | Trouw Nutrition oferece uma linha completa de produtos desenvolvidos especificamente para as necessidades nutricionais da pecuária de cria no Norte do país, proporcionando uma suplementação adequada que atende às exigências nutricionais das matrizes e bezerros em todas as fases do ciclo reprodutivo”, conclui José Neto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP