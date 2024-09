Donos do PagueMenos premiados- Na última terça-feira, 17 de setembro, a Câmara dos Vereadores de Santa Bárbara d’Oeste viveu uma noite de homenagens e celebrações ao realizar a entrega do renomado Título de “Empresário do Ano”.

A cerimônia, promovida em parceria com a ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), reconhece o talento e a dedicação de empresários que se destacaram nos setores de comércio, indústria e prestação de serviços, reconhecendo o impacto significativo de suas atividades no desenvolvimento econômico e social da cidade.

Criado pelo Decreto-legislativo nº 07/2015, de autoria do vereador Celso Ávila, o prêmio busca anualmente prestigiar líderes empresariais que se sobressaem pela excelência em gestão e pelo compromisso com a comunidade local. Em 2024, os homenageados foram escolhidos pela diretoria da ACISB.

Na categoria Comércio, os irmãos Antonio, João e Laerte Santichio, sócios-proprietários da Rede de Supermercados Pague Menos, foram agraciados pelo destaque da Rede na economia local. No setor Industrial, o diretor da Tokai Rika Brasil (TRBR), Tatsuki Yoshioka, recebeu a honraria. Já na área de Prestação de Serviços, o reconhecimento foi concedido a Luis Carlos Monaro, proprietário da Etecon Contabilidade.

Em seu discurso, Laerte Santichio, sócio-proprietário da Rede de Supermercados Pague Menos, relembrou que essa foi a segunda honraria recebida pela Rede na semana. “Agradeço a todos por esse reconhecimento. Ontem, recebemos o Prêmio Advantage/ABRAS 2024, sendo nossa Rede reconhecida como Top 1 Brasil e destaque da região Sudeste pela excelência no relacionamento entre Indústria e Varejo”, destacou.

A cerimônia contou com a presença do presidente da ACISB, Ricardo Betin, diretores da entidade, o presidente da Câmara, Paulo Monaro, e o vereador Juca Bortolucci, além de familiares e convidados dos homenageados, que abrilhantaram ainda mais este momento de reconhecimento e valorização do empreendedorismo local.

Sobre a Rede de Supermercados PagueMenos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 40 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 36 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos.

A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de sete mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!

