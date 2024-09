Pesquisa do Instituto Veritá mostra Henrique do Paraíso (Republicanos) com 30,5% na liderança na corrida eleitoral em Sumaré.

William Souza (PT) com 18,4% e o candidato do governo Eder Dalben (Cidadania) com 16,4% estão tecnicamente empatados na segunda posição. Como a margem de erro é de 3,5% os dois estão na disputa pela 2a vaga para ir para o 2o turno. A cidade vai ter 2o turno pela 1a vez na sua história.

O instituto divulgou os resultados de uma pesquisa de intenção de votos para o cargo de prefeito para a cidade de Sumaré. Toninho Mineiro (MOBILIZA) com 5,5% e Ana Célia (REDE) com 1,4% das intenções de voto completam a lista de concorrentes.

Assinalaram como ausente ou Brancos e Nulo 27,8% dos entrevistados.

Considerando apenas os votos válidos, o candidato Henrique do Paraíso possui 42,2% das intenções de voto, seguido de William Souza com 25,5%, Eder Dalben com 22,8%, Toninho Mineiro com 7,6% e Ana Célia com 1,9% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada por iniciativa própria do Instituto e a coleta foi realizada no período de 16 a 20/09/2024 e ao todo foram entrevistados 810 eleitores. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Sobre o Instituto Veritá

O Instituto Veritá é o maior instituto privado de pesquisas do Brasil, com o maior índice de acertos no país. Ao todo o instituto já realizou mais de sete mil pesquisas em todo o Brasil com mais de três milhões de entrevistas.

A PESQUISA está registrada no TSE com o número de Registro: SP-05285/2024

O levantamento foi feito no período: 16 a 20/09/2024 com amostra de 810 eleitores e a Margem de erro: 3,5 pontos percentuais

Contratante: Iniciativa própria do Instituto

