Na tarde de domingo (22), Sumaré foi palco de uma histórica carreata da campanha Ação e Coração, que reuniu os candidatos a prefeito Willian Souza (PT) e o vice Décio Marmirolli (União Brasil), além de dezenas de candidatos a vereadores e vereadoras da coligação Unidos por Sumaré.

O evento teve início no Maria Antônia, e mais de mil veículos se somaram ao percurso de 17 quilômetros, que em três horas passou também pelas ruas de Nova Veneza até terminar na região do Picerno.

Participante de campanhas eleitorais desde 1992, Décio Marmirolli se mostrou impressionado com a quantidade de veículos que compareceu ao evento. “As carreatas são tradicionais nas campanhas de Sumaré e eu já participei de muitas, mas nunca tinha visto uma carreata tão numerosa quanto essa. Aposto que tenha sido a maior carreata que a cidade já viu. Tinha carros a perder de vista e as ruas estavam tomadas pelo desejo de uma cidade melhor”, constatou Marmirolli.

De acordo com os organizadores, a fila de veículos chegou a seis quilômetros de extensão.

Fala Willian

“A cada atividade que a nossa campanha organiza, temos percebido a grande receptividade e energia por parte das pessoas. A adesão tem sido massiva e serve de combustível para a gente fincar o pé na rua e dialogar com todo mundo. Nosso time tem as melhores ideias e propostas para mudar Sumaré de patamar e o povo tem sentido isso. A prova é a grandiosa carreata que fizemos e o carinho que recebemos da população em cada rua e avenida que passamos. Foi realmente emocionante”, observa Willian.

Pela manhã, antes da carreata, os candidatos realizaram duas caminhadas: uma no Jardim Rosa e Silva, região do Picerno, que contou com a presença do deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), e outra no Jardim João Paulo, região central, onde visitaram residências e comércios.

“Essa é a campanha que vai mudar a história de Sumaré, que vai trazer o Hospital Municipal, a Policlínica e o Instituto Federal. É a campanha do Minha Casa Minha Vida, das escolas de tempo integral, de mais lazer, esporte, cultura e segurança para a nossa cidade. Dia após dia, nossa mensagem de esperança e de uma Sumaré mais próspera, justa e com oportunidades para todos se espalha e contagia os corações da nossa gente. Vamos juntos até a vitória”, vibra Willian.

