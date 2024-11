Ka era adulterado e rapaz foi em cana na madrugada

Um Ford Ka adulterado acabou por levar um rapaz que já tinha passagem pela polícia para atrás das grades na madrugada desta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

O caso aconteceu por 2h da manhã no jardim Pérola. O rapaz afirmou aos GMs que já tinha tido problemas com a Justiça e eles decidiram checar as condições do carro.

Leia abaixo a resenha feita pela GCM Santa Barbara do Oeste -SP🚨

NATUREZAS:

Adulteração do Sinal Identificador de veiculo Automotor

DATA: 25/11/2024

HORA: 01:55

LOCAL: rua da Agricultura 1710



Jd. Pérola

EQUIPE: 4

🚓VTR 25 Subinspetor Morais Gcm Divaldo Gcm Franco apoio das Vtrs

VTR 10 Subinspetor Assis Gcm Sadhan

Vtrs da PM I19200 e I19226 sob o Comando do Sgt Isaias

SÍNTESE do caso do Ka adulterado

Estes Patrulheiros em patrulhamento pela av da Industria mas precisamente no cruzamento com a rua do comercio avistaram no contra fluxo o veiculo Ford K de cor prata, placas EBL 3513 , o qual transitava sentido bairro centro em velocidade incompatível com a da via e o mesmo teria avançado no vermelho a sinalização semáforica.

Diante dos fatos o veiculo foi abordado pela rua da Agricultura 1070, foi feita uma busca pessoal no condutor identificado como Bryan Carvalho de Brito de 20 anos de idade, nao seno encontrado nada de ilícito , Bryan informou ja possuir antecedente criminal no artigo 155 , furto.

Mais notícias da cidade e região

Ele foi detido alguns meses atrás furtando caminhonete Hilux, ao averiguar o veiculo constatou-se que o local da marcação da numeração do chassi do veiculo , sendo esse no assoalho dianteiro do lado direito foi soldado uma chapa e essa estava sem numeração e também o número do motor estava de forma pinada , aparentando estar adulterada, Bryan foi indagado sobre estes fatos e o mesmo informou ter comprado o veiculo de um amigo de pre nome Carlos.

Ele não sabe informar nem o número do telefone celular e tão pouco o endereço deste amigo, sendo assim foi dado voz de prisão a Ryan , porém não se fez necessário o uso de algemas, e o mesmo conduzido até o plantão policial e relatado os fatos ao Del Pol Dr Fernando Bueno de Castro o qual ratificou a voz de prisão a Bryan o autuando em flagrante no artigo 311 do CPP Adulteração Sinal Identificador de Veiculo Automotor , crime este inanfianciável.

Desta forma o mesmo ficou preso de forma provisória na cadeia publica local , para posteriormente ser apresentado em audiência de custodia , o aparelho celular da marca Apple Iphone do mesmo ficou apreendido e o veiculo for Ka foi recolhido ao pátio único municipal pelo serviço de Guincho , guincheiro Giogio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP