Colaboradores da Suzano doam sangue para o Hospital Municipal de Americana

Colaboradores(as) da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizaram um mutirão de doação de sangue em prol do Banco de Sangue do Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro. A ação ocorreu no último sábado (23) e mobilizou até o momento 30 pessoas voluntárias, que doaram diferentes tipagens sanguíneas.

A iniciativa faz parte da campanha “Amigos da Vida”, ação conjunta do Programa Voluntariar, que visa incentivar o voluntariado, a solidariedade e a cidadania entre os(as) colaboradoras(as), prestadores de serviços e familiares, em parceria com o time de Saúde e Qualidade de Vida da empresa. A mobilização contribuiu para o abastecimento do Banco de Sangue de Americana, que é responsável por atender não só o Hospital Municipal, mas também os hospitais particulares da cidade e responde por cerca de 90% das demandas do município.

“Essa ação está conectada com um dos direcionadores da Suzano que diz que ‘Só é bom para nós, se for bom para o mundo’. Em poucos minutos, com um simples gesto, podemos salvar vidas. É uma iniciativa que faz toda a diferença para inúmeras pessoas que precisam. Ao fomentarmos a doação de sangue entre nossos colaboradores e parceiros, estamos reforçando nosso compromisso em sermos agentes de transformação social e ambiental, plantando um futuro melhor para as pessoas e para o planeta”, destaca Sarita Geraldo Rosa Barros, coordenadora de Saúde Ocupacional da Suzano.

De acordo com o Banco de Sangue de Americana, o estoque de bolsas apresenta nível crítico atualmente e a iniciativa da Suzano é de muita importância pois coincide com o período mais problemático para o hemocentro: o fim do ano. Com a proximidade das festividades de fim de ano, os estoques costumam ficar ainda mais vazios, pois é comum ocorrer uma queda no fluxo de doações. A unidade necessita especialmente de doadores dos tipos sanguíneos O+ e O-, considerado universal.

Iniciativa de tradição

Realizada desde 2005, a campanha Amigos da Vida é promovida por colaboradores(as) da Suzano duas vezes por ano: sempre nos meses de junho e novembro, em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue e ao Dia Nacional do Doador de Sangue, respectivamente. A primeira edição deste ano, ocorrida em 15 de junho, resultou na arrecadação de 35 bolsas de sangue em prol do Bando de Sangue do Hospital Municipal de Americana.

Importância da doação de sangue

De acordo com o Ministério da Saúde, o sangue é essencial em uma variedade de situações médicas e a única fonte de obtenção é por meio da doação voluntária de indivíduos saudáveis. As doações são destinadas principalmente para cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragia e para o atendimento de pacientes oncológicos, com anemias crônicas e outras doenças graves.

O Banco de Sangue de Americana segue aberto para receber doações de toda a comunidade. Quem quiser contribuir e doar, basta comparecer ao local (Avenida da Saúde, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima – anexo ao Hospital Municipal) às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3468-1739.

Informações sobre os critérios de doação podem ser consultadas neste link: https://www.saudeamericana.com.br/v2/doe-sangue/.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página: www.suzano.com.br.