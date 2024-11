Coden informa: trecho da Rodolfo Kivitz terá trânsito interditado nesta 4ª-feira para ligação de água

A Coden Ambiental informa que, em razão de uma ligação de água que será feita na manhã da próxima quarta-feira (27/11/2024) na Rodovia Rodolfo Kivitz, após a rotatória da Avenida São Gonçalo, o trânsito desse trecho nas faixas com fluxo sentido Guarapari-Centro será interditado entre as 8h e 13h.

Durante a execução dos serviços, as faixas com fluxo Centro-Guarapari estarão operando em mão dupla de direção. Por isso, os motoristas que trafegarem pelo local durante a interdição parcial devem redobrar a atenção e obedecer rigorosamente a sinalização provisória de trânsito.

Empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, a Coden informa ainda que a operação não causará desabastecimento, já que a tubulação não será reparada. Os serviços envolvem a construção de um novo ramal, a partir de uma rede existente.

“A quantidade de água tratada, armazenada nos reservatórios que servem a região, é superior ao consumo estimado para o período”, ressaltou o diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho. Ele também lembrou que, em caso de chuvas, os serviços poderão ser adiados.

A CODEN

Desde 1980, a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa S/A, empresa de economia mista cujos ações pertencem quase totalmente à Prefeitura, é responsável pelos serviços de Saneamento Básico (Água e Esgoto) prestados aos novaodessenses. Desde 2018, responde também pela Coleta de Resíduos Sólidos (lixo comum).

Graças à inauguração da ETA (Estação de Tratamento de Água) 2 – Santo Ângelo e à construção da rede de distribuição da região do Pós-Anhanguera pela Coden em 2023, hoje Nova Odessa atende a 100% da população com abastecimento de água de qualidade, beneficiando seus 62 mil habitantes por meio de uma rede de distribuição de 295 km. A cidade atingiu assim, na atual gestão, a universalização do abastecimento.

Atualmente, 96% da população é atendida por uma rede de esgoto com mais de 279 Km de extensão, e 100% do esgoto coletado é tratado na ETE Quilombo, inaugurada em 2012 e ampliada posteriormente, que utiliza tecnologia holandesa para o tratamento de até 130 litros de resíduos por segundo, resultando numa capacidade estimada para atender 80 mil habitantes – número superior à população de Nova Odessa. Dessa forma, a cidade tem contribuição praticamente “zero” para a poluição das bacias do Ribeirão Quilombo e do Rio Piracicaba.

