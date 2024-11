Americana conquista o Selo Ouro do Programa Criança Alfabetizada

Americana conquistou o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, programa do governo federal desenvolvido com o objetivo de garantir a alfabetização das crianças brasileiras até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. A Diretoria de Ensino Região de Americana também recebeu o Selo Ouro na avaliação. O município alcançou a nota máxima em 18 dos 20 critérios de avaliação estabelecidos pelo Ministério da Educação.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, comemorou o resultado, atribuindo a conquista à dedicação de profissionais da rede municipal de Educação. “Americana, ao atingir o patamar mais alto do selo, demonstra sua excelência na área da Educação e o compromisso de professores dedicados com o aprendizado de nossas crianças”, declarou.

O Criança Alfabetizada atesta boas práticas das secretarias de educação voltadas a assegurar o direito à alfabetização das crianças. Para o vice-prefeito Odir Demarchi, o selo coloca Americana em um patamar de destaque nacional. “Estou muito feliz com este anúncio e em saber que nossas crianças estão recebendo todo o carinho e a atenção dos educadores”, disse.

O Selo Ouro atesta que o município comprovou requisitos de qualidade estabelecidos pelo MEC, como investimentos em programas e projetos de alfabetização. Entre eles, estão a formação continuada de professores para a utilização de metodologias atuais, a distribuição de materiais didáticos complementares de apoio à alfabetização e a avaliação processual contínua da aprendizagem na alfabetização.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, apontou ações que levaram ao reconhecimento nacional. “A gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi prioriza a Educação ao fazer investimentos sólidos na recomposição de aprendizagens e em programas e projetos para incentivar a formação de escritores e leitores na idade ideal. A secretaria oferece formações de qualidade para profissionais e os remunera de acordo, seguindo a progressão funcional do quadro do magistério. Vamos buscar os outros índices para gabaritar os 20 critérios determinados pelo MEC”, detalhou.