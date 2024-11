A ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) sedia, nesta segunda-feira (25/11), a palestra “Super Vendas de Natal”. O treinamento, promovido pelo Sebrae-SP, começa às 19h e tem como objetivo apresentar estratégias de negócio para acelerar as vendas nessa data especial.

A programação do evento conta com os seguintes tópicos: como vender mais em datas comemorativas; faça técnicas de copywriting para criar anúncios persuasivos. Durante a palestra, o participante irá aprender técnicas, dicas de negócio, uso de novas ferramentas e muitos outros recursos importantes para aumentar as vendas da sua empresa.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet (https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/33167365). A sede da ACISB fica na Rua Duque de Caxias, nº 490, Centro de Santa Bárbara d’Oeste.