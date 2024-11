Tivoli sorteia carro 0KM na campanha de Natal “Sempre Presente”

O Tivoli Shopping inicia nesta terça-feira, dia 26, sua Campanha de Natal. Com o tema “Sempre Presente”, a ação reforça a importância de celebrar os momentos especiais com aqueles que amamos e, neste ano, sorteará um SUV Citroën C3 Aircross Turbo 0km. A promoção será realizada até o dia 02 de janeiro de 2025.

“Tivemos recentemente a inauguração de nossa decoração natalina e, agora, iniciamos nossa já tradicional campanha. O tema ‘Sempre Presente’ reflete o compromisso do Tivoli em fazer parte dos momentos mais especiais da vida de nossos clientes. A campanha foi pensada para trazer emoção, bons momentos e a magia do Natal em cada detalhe, seja na decoração, nos eventos ou na oportunidade de concorrer a um carro 0km“, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

Para participar é fácil: a cada R$300 em compras nas lojas e quiosques participantes, os clientes podem cadastrar seus cupons fiscais para concorrer ao grande prêmio.

Clientes cadastrados no “Tivoli Mais” – programa de benefícios do shopping – ganham três vezes mais chances de concorrer, transformando suas compras em mais oportunidades de ganhar.

Além de concorrer ao carro 0km, ao cadastrar o primeiro cupom o cliente ganha um MonteBello da Cacau Show. O brinde é limitado a um CPF e até durarem os estoques.

Os cupons podem ser cadastrados diretamente no site promocao.tivolishopping.com.br ou no balcão de atendimento, localizado em frente ao Restaurante Coco Bambu.

Black Friday do Tivoli segue até domingo

Além de dar início à Campanha de Natal, o Tivoli realiza esta semana mais uma edição da sua já tradicional Black Friday. Até domingo, dia 1º, os consumidores poderão aproveitar descontos de até 70% em produtos e serviços de diversos segmentos, como eletrônicos, moda, acessórios, decoração e alimentação.

Novamente nesta edição, o estacionamento será gratuito na sexta-feira, dia 29, oferecendo mais conveniência aos visitantes em um dos dias mais movimentados da campanha.

Além disso, o shopping contará com horário especial facultativo na sexta-feira (29) e no sábado (30), com funcionamento até as 23h, para que mais pessoas possam aproveitar as ofertas.

Para tornar a experiência ainda mais prática, o Tivoli mantém seu canal de atendimento via WhatsApp, pelo número (19) 98113-4188. Por meio dele, é possível consultar promoções, verificar a disponibilidade de produtos e até realizar compras diretamente.

“A Black Friday é uma ótima oportunidade para nossos clientes aproveitarem descontos exclusivos e, ao mesmo tempo, para os lojistas aumentarem suas vendas. A gratuidade do estacionamento no dia 29 é mais um cuidado pensado para oferecer conforto e praticidade a quem vem aproveitar as promoções. E o melhor: os clientes poderão aproveitar os preços especiais e já participar da Campanha ‘Sempre Presente’”, explica Paula Funichello, gerente de Marketing do Tivoli Shopping.

Decoração, paradas de Natal e Papai Noel são destaques

Outro destaque do Tivoli neste final de ano é sua decoração especial, com mais de 230 mil luzes espalhadas pelos corredores e área externa, árvore de Natal de 13 metros de altura na Praça de Alimentação e outra de 18 metros de altura montada no estacionamento.

O Papai Noel também é uma atração e está no shopping de terça a domingo, das 14h às 22h (com intervalo entre 17h e 18h) recebendo crianças e famílias em um espaço especialmente decorado entre as lojas Riachuelo e Renner.

A programação do shopping inclui, ainda, as Paradas de Natal, com desfiles de personagens natalinos nos dias 30 de novembro e também em 07 e 14 de dezembro, entre 16h e 17h. O público também pode aproveitar o show de luzes na área externa, que em novembro é realizado às terças, quintas, sábados e domingos, às 20h.

Campanha “Sempre Presente”

Quando: 26 de novembro a 02 de janeiro de 2025

· A cada R$300 em compras, o cliente tem direito a cadastrar seus cupons fiscais.

· Bônus: Na primeira compra cadastrada, o cliente ganha um MonteBello da Cacau Show.

· Participantes do “Tivoli Mais” têm o triplo de chances no sorteio.

Promoção certificada pelo Ministério da Fazenda. Consulte regulamento completo em tivolishopping.com.br ou no balcão de atendimento da promoção.

Black Friday no Tivoli

Quando: até 1º de dezembro de 2024

Onde: Tivoli Shopping

OBS: Estacionamento gratuito no dia 29 de novembro

Horários: Funcionamento especial facultativo até as 23h nos dias 29 e 30 de novembro

WhatsApp compras: (19) 98113-4188

