Alunas de Santa Bárbara são campeãs nacionais na 62ª Jornada de Foguetes

As estudantes Julia Guerra Menoni, de 14 anos e Alice Fernanda Pivi de Souza, de 15 anos, representantes da escola estadual Neuza Maria Nazatto de Carvalho, de Santa Bárbara d’Oeste, conquistaram o 1 º lugar na 62ª Jornada de Foguetes. A competição é promovida anualmente pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), aconteceu entre 18 e 21 de novembro na Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e reuniu talentos de todo o país.

Alice e Julia competiram no nível 3 da Jornada, que envolve o lançamento de foguetes confeccionados a partir de garrafas PET, utilizando água e ar pressurizado como combustível. Demonstrando habilidade e criatividade, as alunas se destacaram durante os lançamentos, conquistando o 1 º lugar na competição e o título de campeãs nacionais.

O excelente desempenho rendeu às alunas um convite especial do organizador do evento, o professor e doutor João Batista Garcia Canalle. Alice e Julia tiveram a honra de entregar uma réplica do foguete utilizado na competição ao astronauta e senador Marcos Pontes, em uma cerimônia simbólica que celebra o avanço da ciência e da educação no Brasil.

A conquista das alunas é um marco para a Escola Neuza Nazatto e para a comunidade local, reafirmando a importância do incentivo à ciência, tecnologia e inovação entre jovens estudantes. O sucesso do time “Space Girls” na jornada reflete o comprometimento da escola em promover projetos que despertam o interesse pela astronomia e pela ciência, abrindo portas para futuras gerações de cientistas e engenheiros.

A estrutura do foguete foi feitas pela dupla, que conquistou a medalha de ouro entre 67 equipes. O foguete das alunas barbarenses alcançou 401,7 metros.

As meninas destacam, também, o apoio do professor Edvaldo Milan, que é um grande incentivador e idealizador do projeto Amerifog, em Americana.