Aluno de 8 anos da Rede de Ensino da Prefeitura de Nova Odessa é vice-campeão no Mundial de Robótica IYRC

Aluno do Davi Ramos Dias Araújo, do 2º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Professora Augustina Adamson Paiva, do Jardim São Francisco, em Nova Odessa, foi vice-campeão da 6ª edição do Campeonato Mundial de Robótica IYRC (International Youth Robot Competition). A competição internacional teve suas etapas nacionais realizadas durante as últimas semanas, em Campinas.

Davi, de apenas 8 anos, foi vice-campeão da modalidade “Basquete” e levou para casa um troféu e um tablet de 10 polegadas. A entrega dos prêmios foi realizada na manhã de sexta-feira (22/11), na presença do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e do secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

A competição, que teve início em 2008 na Coreia do Sul, já se consolidou como um dos maiores eventos de robótica educacional do mundo, com a participação de mais de 40 países. Alunos entre 6 a 17 anos, de escolas públicas e privadas, disputaram cinco categorias diferentes, demonstrando suas habilidades em programação, construção de robôs e resolução de problemas. São elas: “Basquete” (para as crianças de 6 e 7 anos), “Aventura Safari” (para 8 e 9 anos), “Missão Estelar” (para crianças de 9 a 10 anos), “Futebol” (para 10 e 11 anos) e “Seguidor de Linha” (para 12 anos ou mais).

A categoria “Basquete”, no qual Davi concorreu, tinha cerca de 100 competidores e teve como objetivo despertar a criatividade dos participantes, onde o mesmo tinha que construir utilizando peças de lego e utilizar as automações necessárias para que o objeto pudesse andar. “O carrinho tinha um lançador, que atirava uma bolinha e tentava acertar os copos, fazendo uma simulação de basquete e somando pontos”, explicou Davi.

O novaodessense se divertiu e achou fácil a competição. “Eu criei uma vaca (em formato de carrinho e com peças de lego), que andava e eu conseguia jogar basquete com ela. Foi muito legal o campeonato porque eu comi pipoca, algodão-doce e me diverti muito”, afirmou o estudante da Rede Municipal de Ensino, mantida pela Prefeitura.

A mãe Joana Dias Araújo disse estar “muito feliz por ele ter se esforçado e ter conseguido o troféu, para mim é muito importante a robótica na sala de aula, pois ajuda na criatividade e nas habilidades das crianças”.

Para o prefeito, a conquista de Davi foi “sinônimo de orgulho e dedicação”. “Quero parabenizar o Davi e toda a sua família pela sua dedicação e comprometimento com os estudos. É muito gratificante para mim, como prefeito, implantar a Robótica Educacional e lousas digitais conectadas dentro das salas de aula. Termos resultados tão incríveis como o do Davi é maravilhoso. Parabéns, você é merecedor e este feito ficou marcado em toda a história da cidade”, afirmou Leitinho.

A organização do evento no país é realizada pelo Grupo MKR, uma empresa especializada em soluções tecnológicas para a Educação, que oferece aulas de robótica em mais de 3.500 escolas brasileiras.

ROBÓTICA NA REDE

A Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa oferece aulas de Robótica Educacional desde 2023. O programa contempla cerca de 1.200 crianças do 1º e 2º ano do Fundamental 1 e é uma novidade da atual gestão visando o oferecimento da “Educação 4.0”, ou “Educação Tecnológica” na Rede Municipal de Ensino, capacitando os alunos para a atual revolução tecnológica em curso.

