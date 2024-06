Kefir: o superalimento que transforma sua saúde intestinal e imunidade

Coagem e Armazenamento Após a coagem dos grãos de kefir, a bebida pode ser armazenada em um pote com tampa na geladeira. Esperança recomenda consumir o kefir dentro de alguns dias para manter seu sabor e frescura. “É recomendável consumir o kefir dentro de alguns dias para manter seu sabor ideal”, pontua. Ele também sugere saborizar o kefir antes do armazenamento, adicionando ingredientes como frutas frescas ou mel. “Deixe o kefir saborizado descansar na geladeira por algumas horas para permitir que os sabores se misturem”, ensina. Durante todo o processo, é essencial manter uma higiene rigorosa para evitar a contaminação por microrganismos indesejados. Kefir com Água ou Leite Esperança enfatiza a versatilidade da produção do kefir, que pode ser realizada de duas maneiras distintas: o kefir de água e o kefir de leite. Ele destaca que “cada variedade possui suas próprias características de sabor, textura e composição nutricional”, mas todas são escolhas valiosas para promover a saúde e o bem-estar. Kefir com Água O kefir com água não contém laticínios e é fermentado com água e açúcar. Segundo Esperança, possui um sabor suave. “Ele geralmente é menos espesso do que o kefir de leite e pode ter um sabor levemente efervescente, com notas de açúcar provenientes do açúcar utilizado na fermentação”. Ele ressalta que esse tipo de kefir é uma excelente escolha para pessoas que são intolerantes à lactose ou têm alergias ao leite, pois não contém produtos lácteos. Como Fazer Kefir com Água Ingredientes: – 3-4 colheres de sopa de grãos de kefir de água – 1 litro de água – 1/4 de xícara de açúcar mascavo Modo de Preparo: 1. Em um frasco de vidro, dilua o açúcar mascavo na água. 2. Adicione os grãos de kefir e cubra a boca do frasco com um papel toalha, gaze ou fralda, prendendo com um elástico para ficar seguro. 3. Deixe em um local escuro, à temperatura ambiente, para fermentar por 24 a 72 horas. Quanto mais fermentar, menos doce será a bebida final. 4. Após a fermentação, coe os grãos para usá-los em uma próxima fermentação. Kefir com Leite O kefir com leite tem sabor parecido com iogurte e uma textura espessa e cremosa. “Esse tipo tem um sabor ácido devido à fermentação do leite”, explica Esperança. Ele também destaca que é uma excelente fonte de proteína, cálcio e outros nutrientes. “O kefir com leite oferece todas as qualidades encontradas no leite”.