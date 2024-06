Para todos que desejam compreender o papel do Estado

Desde os círculos acadêmicos até as discussões nas ruas, o papel do Estado é um dos temas mais controversos entre estudiosos, cientistas sociais, políticos e até nos grupos de WhatsApp. Divisor de opiniões entre conservadores e progressistas, a questão também ecoa na literatura. Uma das análises que atravessa gerações é o estudo marxista presente em O Estado e a Revolução, de Vladimir I. Ulianov, mais conhecido como Lênin, que estabelece a função do proletariado no poder e a criação de uma ditadura dos trabalhadores.

A obra revela os legados da Revolução Socialista de Outubro e a teoria do Estado da classe operária, além de trazer uma transcrição integral da palestra Sobre o Estado, ministrada por Lênin aos estudantes da Universidade Sverdlov – realizada a partir da segunda edição, revisada e ampliada pelo próprio autor. A nova edição pelo Grupo Editorial Edipro conta com prefácio de Edmilson Costa, economista, professor universitário, político brasileiro e atual Secretário-Geral do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Às vésperas da Revolução de 1917, que culminou no colapso do regime czarista russo, surge um texto de impacto que viria a moldar os rumos do pensamento socialista. Publicado no ano subsequente, o tratado representa um marco fundamental na teoria marxista-leninista e oferece uma análise perspicaz sobre a natureza do Estado segundo as lentes de Karl Marx, enquanto apresenta uma abordagem revolucionária voltada para a classe trabalhadora.

Lênin reafirma a concepção marxiana do Estado como uma ferramenta de dominação de classe. O texto avança por meio de uma meticulosa análise das revoluções ocorridas na França em 1848 e 1871 e lança luz sobre a degeneração do Estado após a abolição das classes sociais, além de criticar a diluição do comunismo.

Ficha técnica

Título: O Estado e a Revolução

Editora: Edipro

Escritor: Vladimir Lênin

ISBN-13: ‎978-6556601533

Formato: 21×14

Páginas: 176

Preço: R$ 49,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor: Lênin foi o pseudônimo adotado por Vladimir Ilyich Ulianov (1870-1924), teórico político e revolucionário comunista que chefiou a União Soviética em seus primeiros anos. Ao lado de Karl Marx, Friedrich Engels, Joseph Stalin e Mao Tse-Tung é considerado uma das figuras mais proeminentes do campo socialista pelas suas contribuições teóricas, principalmente no âmbito da organização política revolucionária.

Sobre o prefaciador: Edmilson Costa é um economista, professor universitário e político brasileiro, sendo o atual Secretário-Geral do Partido Comunista Brasileiro. Foi candidato a vice-presidente do Brasil na eleição de 2010. Além de dirigente partidário, atualmente, ele é diretor de pesquisa e formação do Instituto Caio Prado Junior e professor universitário em instituições privadas de ensino.

Sobre a editora: O Grupo Editorial Edipro tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. Edipro é formação, inspiração e entretenimento. Ao longo dos anos, são mais de 500 títulos publicados nas principais áreas do saber e novos selos foram criados, como Caminho Suave e Mantra.

Instagram: @editoraedipro | Site: www.edipro.com.br

