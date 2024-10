Kifú vai com Tânia visitar Emei do Parque Planalto

Reeleito para um novo mandato, o vereador Kifú visitou, nesta quarta-feira (16/10), a Emefei Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia, no Parque Planalto, para discutir questões estruturais levantadas por pais de alunos.

A secretária municipal de Educação, Tânia Mara, acompanhou a visita, oferecendo informações sobre as preocupações apresentadas. A vistoria na escola também contou com a presença de Miguel Brito, secretário adjunto de Governo, da diretora dessa unidade de ensino, Nilcéia Aparecida Coradi Octaviano, e da supervisora Juliana Urbano.

A principal reclamação refere-se a rachaduras na estrutura do prédio. Após a solicitação do vereador, a Secretaria Municipal de Educação organizou uma reunião com os pais para esclarecer a situação e apresentar laudos técnicos.

Segundo os representantes da Prefeitura, as rachaduras podem ter sido causadas por movimentação de terra, afetando também a rede de água da escola.

No entanto, embora os motivos ainda não estejam definidos, já foram iniciadas obras para reforçar a estrutura do prédio. Além disso, os referidos laudos confirmam não haver riscos para alunos e profissionais.

Kifú vendo docs

Na visita à escola, o vereador Kifú teve acesso a esses documentos, que estão disponíveis para os pais e na direção da unidade de ensino. Segundo o parlamentar, essas visitas visam informar a comunidade de forma clara, evitando desinformação que possa prejudicar o desenvolvimento dos alunos e o trabalho dos profissionais.

