No Dia da Pecuária, IZ destaca sua contribuição para a atividade

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Celebrado no dia 14 de outubro, o Dia Nacional da Pecuária comemora a importância da atividade para o desenvolvimento do país e a produção de alimentos. Voltada à produção de alimentos de origem animal, como carnes, ovos e leite, ou de matérias-primas como lã e couro, a pecuária envolve a criação de bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves, entre outros.

O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, sendo a pecuária responsável pela geração de inúmeros empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia brasileira. Neste cenário, o Instituto de Zootecnia (IZ-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, trabalha a mais de um século no desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias voltadas à pecuária.

De acordo com Enilson Ribeiro, diretor-geral do IZ, a Instituição desenvolve pesquisas com melhoramento genético, nutrição, reprodução, sanidade e bem-estar de animais, como bovinos de corte, vacas leiteiras, ovinos, suínos e aves, manejo e conservação de pastagens e forragens e Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. “Visando atender as demandas do mercado consumidor, desenvolvemos tecnologias que têm contribuído para aumento da produtividade animal, redução dos custos, diminuição dos impactos ambientais e melhor qualidade dos produtos como carne, leite, e ovos”, afirma. As tecnologias e inovações da área geradas no Instituto são constantemente transferidas ao produtor rural através de cursos, palestras, dias de campo e divulgação na imprensa.