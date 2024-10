QuintoAndar abre 200 vagas tech para trabalho remoto

O QuintoAndar, maior proptech da América Latina, procura talentos tech engajados no propósito de continuar transformando a jornada de moradia no Brasil. As vagas vão de nível júnior a lideranças sênior, nas áreas de produto e tecnologia, como desenvolvimento de software, ciência de dados, inteligência artificial, cibersegurança, entre outras.

O modelo de trabalho remoto abre portas para candidatos de todo o país, que ainda terão a oportunidade de trabalhar com times globais, ao lado de mais profissionais altamente qualificados.

A proptech ganhou notoriedade por liderar a transformação digital no ecossistema imobiliário por meio de inovações que transformaram o padrão do mercado.

A possibilidade do aluguel sem fiador, análise de crédito imediata, o pagamento garantido ao proprietário mesmo que o inquilino atrase, assinatura digital dos contratos, diligência gratuita e mais rápida no processo de compra e venda, são algumas das implementações pioneiras trazidas pela empresa, que hoje atua em mais de 70 cidades no Brasil e fecha mais de 12 mil contratos de locação e 2 mil de compra e venda por mês.

“Trouxemos facilidades para a jornada imobiliária que até então eram taxadas como impossíveis, mas que equipes visionárias utilizaram da tecnologia para que pudessem ganhar forma. Seguimos com o mesmo foco disruptivo e buscamos profissionais que se identifiquem com essa mentalidade, contribuindo com soluções que promovam impacto real no dia a dia de milhares de pessoas”, afirma Paulo Golgher, CTO do Grupo QuintoAndar.

Dentre as vagas disponíveis, 25% são afirmativas. “Os avanços que promovemos até aqui só foram possíveis por meio de equipes plurais, que nos asseguraram uma visão mais ampla e livre de vieses em nossas entregas”, reforça a CPO do Grupo, Larissa Fontaine. “Investimos em nossos talentos e prezamos por times colaborativos. Um ambiente seguro para trocas, capacitação e desenvolvimento é fundamental para promover soluções de alto nível”.

Além do trabalho remoto, a empresa ainda oferece o programa “Work from Anywhere”, em que os funcionários têm a possibilidade de trabalhar em qualquer parte do mundo durante três meses. Mais benefícios, pré-requisitos e informações para aplicações podem ser encontradas no site de vagas da companhia.

O time de tecnologia do QuintoAndar

Atualmente, o time do QuintoAndar possui mais de 800 pessoas funcionárias na equipe de tecnologia, que, além de sede no Brasil, possui um hub para talentos da área em Portugal – um facilitador para talentos que residem no continente Europeu; e um time na Argentina, focado em infraestrutura e nos nossos produtos de Classificados.

As atuais lideranças, Paulo Golgher (CTO) e Larissa Fontaine (CPO), ambos ex-Googlers, preveem crescimento de até 25% das áreas de tecnologia até o ano que vem, em que o uso de dados e IA deve ganhar ainda mais força para execução dos projetos ambiciosos e inovadores previstos pela companhia.

Sobre o Grupo QuintoAndar

O Grupo QuintoAndar é o ecossistema imobiliário líder na América Latina, com presença na Argentina, Brasil, Equador, México, Panamá e Peru. Com mais de 10 anos de atuação, mais de 45 milhões de visitas mensais e 8 milhões de anúncios publicados em suas plataformas.

Com sua expertise de mercado, o Grupo conta com um núcleo de dados que acompanha as principais tendências do setor, desenvolvendo estudos, pesquisas e relatórios exclusivos sobre o mercado imobiliário, como o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb, para assim abrir portas para o conhecimento, auxiliando seus clientes a morarem melhor e seus parceiros a fechar mais negócios.

A holding também possui um portfólio diversificado de marcas e soluções que aliam tradição e inovação e abrangem todas as diferentes etapas relacionadas à moradia (como anúncios, locação e administração, compra e venda de imóveis, garantia locatícias, gestão de condomínio e mais), por meio de suas marcas QuintoAndar, QuintoCred, Imovelweb, Wimoveis, Zonaprop, Inmuebles24, Adondevivir, Urbania, Plusvalía, Compreoalquile e Tokko Broker, entre outras.