Dono de depósito de bebidas preso em flagrante em Santa Bárbara

O proprietário de um depósito de bebidas localizado no distrito industrial de Santa Bárbara d’Oeste foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quarta-feira (16). Os agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana foram até o local após denúncias de que o proprietário do local transitaria com arma em punho pelo estabelecimento, além de não emitir notas fiscais relacionadas ao transporte de bebidas, tanto no recebimento das mercadorias quanto na distribuição.

No momento em que os policiais chegaram ao depósito, ao menos dois caminhões foram abordados pelos agentes e estavam carregados de bebidas alcoólicas sem notas fiscais, sendo que um deles entrou no local vazio e deixou saiu carregado. Indagados, os motoristas apresentaram versões contraditórias. O proprietário do local foi localizado no piso superior, em sua sala, e foi prontamente detido e algemado, diante do nervosismo apresentado, e considerando a suspeita de que houvesse arma de fogo no local.

Em cima da mesa, foi localizado um carregador municiado com 14 munições intactas. Em um cômodo ao lado da sala, ele informou que mantinha uma pistola marca Taurus, carregada e alimentada com 13 munições calibre 9mm, além de outro carregador do mesmo calibre, com 11 munições intactas. Indagado, informou que possui três armas em seu acervo do Exército, sendo que duas delas, no caso a pistola .40 e a espingarda calibre 12, estariam em sua casa.

No escritório, ainda foram localizados documentos, valores em espécie e diversas folhas preenchidas de cheques, que foram apreendidos para apuração oportuna, além de 13 cartuchos intactos calibre 12. No local também foram localizados 1,9 mil maços do cigarro marca Marlboro, em condições impróprias para o consumo, sem notas fiscais e vencidos.

Também há a suspeita de que algumas bebidas alcoólicas fossem adulteradas, ou pelo menos desacompanhadas de selos de recolhimento de tributos, sendo apreendidas por amostragem. Os motoristas foram ouvidos e liberados. Já o proprietário do local foi preso em flagrante.