Documentário do Coral Santo Antônio terá exibições inclusivas

O documentário “Coro Santo Antônio: música, fé e tradição”, narra a rica trajetória de um dos grupos musicais mais tradicionais de Americana. O projeto, contemplado pelo edital 03 da Lei Paulo Gustavo, reforça a importância do financiamento cultural para a preservação de histórias locais e a inclusão social.

Acontecerá duas exibições especiais nos dias 18 e 25 de outubro de 2024 em locais e horários diferentes.

A primeira exibição será dia 18, às 19h30, no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

A segunda será uma sessão inclusiva, no dia 25 às 8h15, no CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual), a execução de audiodescrição ao vivo garantirá acessibilidade para pessoas cegas.

História e relevância cultural

O documentário, dirigido pelo cineasta José Eduardo Milani, celebra os 75 anos do Coro Santo Antônio, fundado em 1949 por monsenhor Nazareno Magi, figura central no desenvolvimento religioso e cultural de Americana. Ao longo das décadas, o coro se estabeleceu como um marco da música sacra na cidade, ao acompanhar eventos religiosos importantes e consolidar-se como uma das referências musicais na região.

Leia + sobre Famosos, artes e música

No entanto, um momento crítico mudou o rumo do grupo: em 2013, o coro passou por uma ruptura com a administração da Basílica Santo Antônio de Pádua, após um incidente durante uma missa. Essa ruptura resultou na saída do coral da paróquia e marcou o início de uma nova fase, em que o grupo se reinventou, ampliou seu repertório ao incluir músicas populares, sertanejas e folclóricas, sem abandonar suas raízes religiosas. Essa transformação é um dos pontos centrais do filme, que aborda as dificuldades e superações vividas pelo Coro Santo Antônio para manter viva sua tradição e identidade.

Importância da Lei Paulo Gustavo

Graças ao apoio da Lei Paulo Gustavo, que destina recursos ao setor cultural, o documentário ganhou vida, preserva e divulga a história do coro para novas gerações. A lei permitiu que o projeto fosse realizado com qualidade, valoriza não apenas a produção audiovisual, mas também a inclusão, ao viabilizar uma sessão com audiodescrição ao vivo e promover o acesso as pessoas com deficiência visual.

Sobre o documentário

Com uma narrativa sensível e imersiva, “Coro Santo Antônio: música, fé e tradição”, oferece um olhar profundo sobre a trajetória do coro, desde seus primeiros ensaios sob o comando de monsenhor Magi, até o período de reinvenção. Além de entrevistas com ex-membros e coralistas atuais, a produção conta com um vasto acervo de fotos e vídeos históricos, que reconstroem a rica caminhada do grupo ao longo de suas sete décadas de existência.

Equipe realizadora

A direção do documentário é assinada por José Eduardo Milani, com fotografia de Giulia Cunha e pesquisa de Diulse Cândido de Oliveira. A trilha sonora original foi composta pelo músico campineiro, Flávio Negri, que também narra o filme. O roteiro é uma colaboração entre Milani, Giulia Cunha e Lucas Krauczuk. A assessoria de imprensa do projeto é de Mariana Chagas, participante PCD com paralisia cerebral – destaca o papel inclusivo da Lei Paulo Gustavo que viabiliza o projeto.

Exibições:

– Primeira exibição: sexta-feira, 18 de outubro, às 19h30, no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado no endereço Av. Brasil Sul, 1293 – Parque Res. Nardini, Americana – SP.

– Segunda exibição: Sessão inclusiva com audiodescrição ao vivo: sexta-feira, 25 de outubro, às 8h:15, no CPC (Centro de promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual), localizado no endereço Av Bandeirantes, 2660 A – Centro, Americana – SP.

Entrada gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP