Bluesky tem nova onda de usuários e sofre instabilidade

BlueSky enfrentou problemas técnicos após receber mais de 100 mil novos usuários vindos do X (antigo Twitter).

A migração em massa ocorreu devido a mudanças no botão de bloqueio anunciadas por Elon Musk, que restringem a proteção de perfis no X.

STF cria perfil no Bluesky

Rede do ex-dono do Twitter e hoje principal concorrente do X (antigo twitter).

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Brasileiros e o Supremo Tribunal Federal já começaram a aderir a plataforma azul, rede do ex-dono do Twitter e concorrente do “X”, após a Primeira Turma do STF decidir por unanimidade manter a suspensão da rede social de Musk no Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP