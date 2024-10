McLanche Feliz celebra a chegada do Halloween com Buu Baldes

As celebrações de Dia das Bruxas acabam de ficar ainda mais divertidas! Em antecipação ao período marcado por fantasias e decorações, o McLanche Feliz traz, por tempo limitado, quatro baldes temáticos para os pequenos se divertirem com a família e entre amigos!

Os Buu Baldes, que fizeram sucesso mundo afora, chegam oficialmente ao Brasil em quatro versões inspiradas nos personagens clássicos do Halloween: o Vampiro, o Esqueleto, a Múmia e o Monstro.

De forma especial durante o período da campanha, os pedidos do McLanche Feliz serão entregues dentro dos baldes, que podem ser encontrados nas unidades do McDonald’s em todo o Brasil, pelo Peça e Retire, Drive-Thru ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!

Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz.

