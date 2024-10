Os Melhores do Mundo apresentam “Hermanoteu na Terra de Godah” em Americana

Os Melhores do Mundo” apresentam a comédia “Hermanoteu na Terra de Godah” no Teatro Lulu Belencase (Rua Gonçalves Dias, nº 696), em Americana, neste domingo, dia 20 de outubro, às 19h a comédia. Os ingressos custam de R$ 70,00 a R$ 140,00 e podem ser adquiridos na bilheteria e no site https://entravip.com.br. A classificação etária é 14 anos.

Com divertidas atuações, a peça traz a cena de quando Hermanoteu e Isaac, nos portões do Egito, anunciam o momento universalmente conhecido em que Moisés abre o Mar Vermelho. “Hermanoteu na Terra de Godah” é a obra mais conhecida do grupo “Os Melhores do Mundo”. Criada em 1995, reverenciada pelo público e ainda extremamente atual, essa despretensiosa sátira aos filmes sobre o Antigo Testamento se utiliza de notórios fatos e personagens históricos para fazer humor com o dia a dia da nossa realidade. “Cada apresentação é como se fosse um novo espetáculo. Os atores seguem o texto, improvisando e reinventando expressões de acordo com o contexto e a plateia da cidade”, comenta a atriz Adriana Nunes.

Texto, direção, elenco, produção, sonoplastia, cenografia, design e figurino são dos integrantes da própria Cia de Comédia: Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues. A Companhia de Comédia “Os Melhores do Mundo” influenciou a formação de diversos artistas e grupos teatrais pelo Brasil e, notadamente, tem consolidado uma carreira referencial sem precedentes na história do teatro de humor do país. Desde 1995 em cartaz, o grupo já percorreu o país diversas vezes com seu repertório autoral, esteve em Portugal e nos EUA e lançou três DVDs de grande repercussão (um deles gravado em Nova Iorque).

