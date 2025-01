Agora presidente, Kifú faz reunião com funcionários da Câmara de Santa Bárbara

O vereador Júlio César Kifú, atual presidente do Legislativo barbarense, promoveu, nesta quinta-feira (9), uma reunião entre os funcionários da Câmara Municipal e a nova Mesa Diretora, empossada no último dia 1º de janeiro. O encontro contou com a presença do vice-presidente Rony Tavares, do 1º secretário Careca do Esporte e do 2º secretário Tikinho Tk.

Durante a reunião, a Mesa Diretora também apresentou aos servidores os novos parlamentares eleitos para a atual legislatura: Cabo Dorigon, Lúcio Donizete e Marcelo Cury, todos estreantes na Câmara Municipal. O encontro contou ainda com a participação do vereador Gustavo Bagnoli, que já atuou em três mandatos anteriores.

Em sua fala, o vereador Kifú, juntamente com os demais membros da Mesa, enfatizou a importância de um trabalho coletivo, baseado no compromisso com o bem público. Os parlamentares destacaram a necessidade de harmonia no ambiente legislativo e reforçaram que, com a mudança da Mesa, é normal que ocorram algumas mudanças, por isso contam com a colaboração de todos.

Ainda em sua apresentação, os membros da nova Mesa Diretora demonstraram sua disposição em conduzir os trabalhos com transparência, eficiência e com foco no benefício da população. O encontro marcou o início dos trabalhos da nova gestão na Câmara Municipal.