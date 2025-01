Pessoas com autismo vão ganhar espaço exclusivo no Núcleo de Especialidades

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, deu início à construção de um espaço exclusivo para atender pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O novo ambiente fica no mesmo prédio do Núcleo de Especialidades, ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O local já presta atendimento a este público e agora ganha uma área exclusiva para esta modalidade de assistência. O investimento, de R$ 321.110,13, é feito com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

Com a nova instalação, o Núcleo de Especialidades vai poder integrar profissionais de saúde e familiares, com o objetivo de oferecer um atendimento que aborde as múltiplas dimensões do desenvolvimento de indivíduos com TEA.

“Estamos investindo num espaço que vai possibilitar um melhor acolhimento aos pacientes autistas e seus familiares, além de proporcionar mais conforto a todos. Os profissionais também serão beneficiados com uma estrutura maior e mais adequada”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Já foram executadas as adequações da rede elétrica. No momento, está sendo feita a instalação de placas de gesso (drywall) e forro. Nos próximos dias, terá início a instalação do novo piso e dos revestimentos.

O novo espaço tem 265 m² e vai contar com sala de espera, três salas de atendimento e dois banheiros. Nesse ambiente, serão realizados diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pessoas com TEA, com infraestrutura e recursos adaptados para o atendimento de necessidades específicas.

A sala de espera será constituída de ambiente sensorial, com iluminação especial e execução de música em volume diferenciado.

A nova ala de atendimento vai suprir o atendimento especializado até que o município conclua a construção do Centro de Referência do Autismo, no Parque Novo Mundo.