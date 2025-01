Secretário 'cai' em Sumaré após trapalhada com Câmara

Nomeado como Secretário de Desenvolvimento Econômico em Sumaré, Ed Carlo Michelin foi rapidamente destituído pelo prefeito em menos de dez dias de mandato. O detalhe? Mesmo após a nomeação, Ed Carlo continuou lotado na Câmara Municipal da cidade como chefe de gabinete.

Ele foi nomeado para cargo estratégico sem garantir desvinculação da outra função pública.

Henrique do Paraíso foi eleito e assumiu prometendo mudanças e eficiência e a trapalhada pode manchar seu governo ‘na largada’. Nomear e destituir um secretário em menos de sete dias expõe certa fragilidade política e administrativa.

Secretário de Desenvolvimento Econômico

Na nomeação, divulgada na última sexta-feira (2), Ed Carlo Michelin é apontado como graduado em pedagogia, tem pós-graduações nas áreas de gestão de pessoas e em Direito Administrativo. Tem ampla experiência por ter atuado na iniciativa privada, e em cargos de comando no poder público. Atuou em órgãos como o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), como fomentador de qualificação profissional e geração de empregos. Tem experiência na articulação no relacionamento da iniciativa privada com o poder público.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP