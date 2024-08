Kwai lança desafio que oferece R$ 2,5 milhões em prêmios aos usuários

Leia + sobre Famosos, artes e música

O Kwai, o parceiro oficial de vídeos curtos do reality show ‘Estrela da Casa’, da Globo, lançou uma promoção que vai oferecer uma boa grana aos usuários do app. Inicialmente, a plataforma decidiu oferecer R$ 250 mil reais em prêmio, mas, com o sucesso da iniciativa, o prêmio aumentou: serão R$ 2,5 milhões, divididos igualmente entre quem cumprir o desafio dentro do tempo proposto. A novidade foi anunciada na semana passada durante uma prova no programa.

No desafio exibido na TV, os participantes tinham de enfrentar um percurso com obstáculos e coletar figurinhas que representavam diferentes estilos musicais. No app, a missão é parecida: os usuários do app podem ganhar uma graninha ao coletar as figurinhas que representam estilos musicais e que estão escondidas dentro do app.

É necessário encontrar seis figurinhas – os gêneros são: rock, pop, MPB, forró, sertanejo e samba, além da figurinha coringa do Hitmaker, que pode substituir qualquer uma – e completar os desafios que vêm com cada uma. Ao ter o álbum completo, o prêmio vem: serão R$ 2,5 milhões que serão divididos igualmente entre os usuários que completarem o álbum do ‘Estrela da Casa’.

Para participar basta acessar o app do Kwai, clicar na moedinha, cumprir as tarefas e começar a colecionar as figurinhas. O desafio fica no ar até quarta-feira, 21 de agosto, às 11h00.