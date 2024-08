Piloto atinge 347km/h e quebra recorde de Arrancada

Sinal verde, pé no fundo e o piloto Sidnei Grandão Frigo corta os 201 metros da pista, em 3 segundos e meio, e atinge 347km/h. Agora, Grandão detém o recorde em todo mundo, exceto nos Estados Unidos, na categoria ProMod. O piloto que tem experiência em provas Americanas, disse que o carro está bem afinado e a temperatura na casa dos 18 graus, na última sexta-feira, pode ter colaborado com o recorde: “Quanto menor a temperatura, maior a massa de ar que cabe na câmara de combustão do motor e, consequentemente, a potência do carro será maior.”

Além da categoria ProMod, outros 4 recordes foram quebrados na SpiCup, em Itatiba, na pista de 201 metros. Na categoria Dragster, Mauricio Debarba estabeleceu novo tempo com 4,042. Na Dianteira Turbo Light, Fabiola Dalbo registrou 5,437 segundos. Dianteira Turbo A, Rafael Lopes marcou 5,430 segundos. E na traseira Turbo, Cristiano José Júlio fixou nova marca de 4,644 segundos.

Além da quebra de recordes, uma final inédita chamou a atenção por ter duas mulheres na disputa da categoria Dianteira Turbo Light. Fabiola Dalbo e Michele da equipe Meninas Racing deram um show de velocidade e adrenalina. Fabiola foi vencedora e recordista com o melhor tempo da categoria: marcou 5,437 segundos. Elas escrevem uma nova história de velocidade e de conquista de espaços que era predominantemente masculino.

A 4ª etapa da SpidCup teve 170 pilotos escritos, um recorde para a SpidCup que desponta como o maior campeonato de arrancada do país. Quatro pilotos fizeram uma apresentação em duas rodas. Aos poucos, as motos também conquistam espaço na prova de arrancada. Logo, a direção de prova pode criar uma categoria para os pilotos da Drag Bike.

Confira a agenda do ano na SpidCup que pode definir os campeões da temporada 2024.

11 a 13 Outubro / Etapa 5

21 a 24 Novembro / SPID FEST … o Festival da Arrancada da Arrancada Brasileira.

Serviço

São Paulo Internacional Dragway – Spid

Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 30, Itatiba – São Paulo

Ingressos – www.spidcup.com.br

redes sociais – @spidcup

