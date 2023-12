Larissa Manoela campeã das buscas no Google 2023

Por conta da polêmica relação com os pais, Larissa Manoela foi, indiscutivelmente,

a atriz nacional mais procurada no Google no Brasil em 2023.O levantamento do Apostagolos.com analisou o volume das buscas por 442 atores e atrizes brasileiros diferentes no Google entre janeiro e outubro de 2023. Confira os dez que se destacaram:

Larissa Manoela (823.000)

Com aproximadamente 823.000 pesquisas por mês, Larissa Manoela foi a mais buscada na página brasileira do Google em 2023. Seu pico de audiência foi em agosto, quando seu nome atingiu 5.000.000 cliques no mês, principalmente por conta da polêmica entre a atriz e seus pais exposta após Larissa dar uma entrevista exclusiva ao Fantástico. Falando de estados, a estrela foi líder de audiência em 21 dos 27 estados.

Alessandra Negrini (550.000)

Com aproximadamente 550.000 pesquisas por mês, Alessandra Negrini ficou na segunda posição entre os nomes mais buscados no Google em 2023. Os picos de audiência foram em março e abril, principalmente por conta da novela Travessia.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Bruna Griphao (550.000)

Com números parecidos aos de Alessandra Negrini, Bruna Griphao fecha o top-3 dos nomes mais buscados no Google em 2023. Os picos de audiência aconteceram entre janeiro e março, muito alavancadas pelo BBB 23, do qual a atriz participou, ficando em terceiro lugar no reality.

Carolina Dieckmann (301.000)

Na quarta posição, Carolina Dieckmann aparece com aproximadamente 301.000 pesquisas por mês. Os picos de audiência foram principalmente em janeiro, abril e junho, principalmente por conta da novela Vai na Fé – que teve uma audiência muito boa, principalmente nas redes sociais.

Bella Campos (246.000)

Em quinto, vemos uma das protagonistas de Vai na Fé. Bella Campos apareceu na lista com 246.000 pesquisas. Assim como Carolina, Bella teve um pico em janeiro, mas teve uma audiência maior em agosto, quando anunciou o término do relacionamento com o cantor MC Cabelinho.

Cauã Reymond (246.000)

O único ator da lista aparece apenas na sexta posição, com a média de 246.000 pesquisas no Google. Seus picos foram nos primeiros meses do ano, principalmente em janeiro, quando a participação de Cauã na novela Terra e Paixão foi oficialmente anunciada.

Jade Picon (246.000)

Jade Picon aparece em sétimo lugar, com a média de 246.000 pesquisas mensais no Google. O pico de popularidade foi em janeiro, quando a atriz estava em alta vivendo Chiara na novela Travessia e com a volta do Big Brother Brasil, já que Jade participou da edição em 2022.

Marina Ruy Barbosa (246.000)

Marina Ruy Barbosa ficou em oitavo lugar, também com a média de 246.000. Porém, os meses que Marina ficou mais em alta foram agosto, setembro e outubro, principalmente por conta da novela Fuzuê e pelo noivado com o empresário Abdul Fares.

Paolla Oliveira (246.000)

Paolla Oliveira foi a última com a média de 246.000 pesquisas por mês e ocupa a nona posição da lista. A atriz teve três picos por motivos diferentes: fevereiro, por conta do carnaval, julho, por conta de uma entrevista a um podcast, e outubro, por conta da viagem que fez com o pai para o Rio Grande do Norte.

Camila Queiroz (201.000)

Fechando o top-10, Camila Queiroz aparece com a média de 201.000 pesquisas por mês. O pico de audiência foi em outubro, principalmente pelo anúncio que a atriz será a protagonista da primeira novela brasileira original da HBO Max, Beleza Fatal. Camila também protagonizou a novela das 18h da Globo, Amor Perfeito, e foi apresentadora da terceira temporada do reality show da Netflix, Casamento às Cegas.

Crédito: Reprodução / Instagram

Sobre o Apostagolos

Apostagolos é, desde 2014, um website dedicado às apostas esportivas, notícias de esportes e igaming no Brasil. Trazemos para você todas as novidades sobre o mundo das apostas esportivas e esportes mundiais

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP