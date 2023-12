Verão chegando: 5 dicas para cuidar da saúde do coração em altas temperaturas

O verão está chegando, mas as altas temperaturas decorrentes de recentes ondas de calor já atingem o Brasil, mas esse período pode gerar alguns impactos na sua saúde, em especial na saúde do seu coração.

De acordo com o médico cardiologista, Dr. Roberto Yano, os cuidados com o coração devem ser redobrados neste período, em especial para quem já possui condições cardíacas anteriores.

“Em períodos mais quentes, é comum ocorrer uma vasodilatação arterial, para facilitar a perda de calor. Isso pode causar uma hipotensão temporária e um aumento da frequência cardíaca, e que pode levar a complicações cardiovasculares como o infarto agudo do miocárdio em pessoas com predisposição para tal”.

5 dicas para cuidar do coração durante o verão

1. Hidratação adequada: “Durante períodos de calor a transpiração aumenta, o que pode gerar desidratação e prejudicar a saúde cardíaca, por isso beba bastante água para manter-se hidratado, essencial para o funcionamento saudável do coração”.

2. Alimentação equilibrada: “Opte por alimentos leves e frescos, como frutas, vegetais e grãos integrais, evitando refeições pesadas ou com alto teor de gordura ou sal, especialmente para quem sofre com alguma condição cardiovascular”, destaca Dr. Roberto Yano.

3. Exercícios regulares: “Pratique exercício físico como caminhadas, musculação ou natação, para manter o coração saudável, mas atenção, beba bastante água e opte por horários e locais com menor incidência de sol”.

4. Controle do estresse: “Utilize técnicas para reduzir o estresse, como meditação, respiração profunda ou atividades relaxantes e de lazer. Isso com certeza vai contribuir para que o seu coração permaneça saudável”.

5. Cuidado com a temperatura e com o sol: “Evite exposição excessiva ao calor, o que pode levar a desidratação e a insolação. Busque ambientes frescos e utilize roupas leves. Fique atento aos sintomas com fraqueza, tontura, náusea ou palpitação. Pode ser um sinal de que você está desidratado”, reforça.

“As dicas acima são importantes para todos, mas vale reforçar que pessoas com fatores de risco, como os hipertensos, diabéticos, obesos, sedentários e tabagistas, devem dar um peso especial a esses cuidados, uma vez que são um grupo de risco neste período”, afirma Dr. Roberto Yano.

