O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou

na sexta-feira (15) o preenchimento de seus quadros com 400 empregos permanentes. Ao todo, serão ocupadas 200 vagas de Agentes Estaduais de Trânsito e 200 de Oficiais Estaduais de Trânsito. Os novos servidores são os aprovados em concurso realizado em 2019, cuja convocação, pendente desde a gestão anterior, expiraria no próximo dia 20 de dezembro.

O anúncio do chamamento, publicado em Diário Oficial do Estado, representa um marco importante e uma conquista da gestão estadual, a partir de esforços em conjunto com as Secretarias Estaduais de Gestão e Governo Digital (SGGD), da Fazenda e da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo.

A convocação dos novos Agentes e Oficiais de Trânsito foi viabilizada como resultado do empenho da autarquia ao longo do ano e a partir da priorização do atendimento às demandas crescentes da população junto ao órgão de trânsito pelo governador Tarcísio de Freitas, focado na capacidade de modernização do Estado. Trata-se de uma clara confirmação do compromisso sólido com a oferta de serviços públicos de excelência.

O Detran-SP incrementa, assim, seu corpo técnico, passando a contar com contingente representativo de profissionais de formação, alta capacitação e conhecimento das áreas relacionadas ao Trânsito, selecionados em rigoroso processo seletivo. Será possível a superação de situações transitórias de ocupação de cargos no órgão, impostas a essa gestão. Com a medida, há o cumprimento das determinações legais e o fortalecimento da estratégia de profissionalização progressiva e aprimoramento constante dos quadros da autarquia.

Os novos profissionais desempenharão papel fundamental nas operações do Detran-SP, otimizando suas capacidades de fiscalização, organização e gestão do trânsito. Os Agentes de Trânsito atuarão prioritariamente na realização de exames práticos de direção veicular, fiscalizações dos agentes delegados ou regulados (profissionais e empresas que atuam sob autorização da autarquia) e fiscalizações de trânsito, em atendimento às diretrizes de Integridade, Transparência e Melhora Contínua do Atendimento, implantadas pela atual gestão. Já os Oficiais de Trânsito darão suporte administrativo ao processamento das atividades operacionais e serão alocados em atividades para acelerar a hiperautomatização dos processos, a tomada de decisões baseada em evidências e a transformação digital dos serviços à sociedade.

Além de suprir as necessidades operacionais imediatas do Detran-SP, será possível, a partir da convocação, ampliar a abordagem proativa na promoção da segurança viária e na eficiência dos serviços prestados. “O provimento dessas vagas é um passo concreto em direção à modernização, inovação e atendimento ao público com padrões elevados”, afirma o diretor-presidente, Eduardo Aggio.

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

O Detran-SP trabalha agora, em regime de força-tarefa, para assinar a nomeação dos novos servidores até o próximo dia 20 de dezembro. Os profissionais aprovados serão convidados a apresentarem, via SEI, os documentos necessários à posse dos seus cargos. Eventualmente, os que não estiverem interessados na posse deverão apresentar o requerimento para desistência desses cargos, quando for o caso.

No concurso de 2019, para o cargo de agente, 2.094 candidatos foram aprovados (41 candidatos com deficiência). Já para o cargo de oficial, 842 foram aprovados (5 candidatos com deficiência). A convocação respeitará a ordem de classificação no concurso, até o preenchimento das vagas, considerando-se eventuais desistências.

SERVIÇO

Confira a seguir como os aprovados no concurso farão a apresentação dos documentos para a convocação e os desistentes farão a sua manifestação para abdicarem da vaga.

Primeiro, os desistentes da vaga devem requerer a exclusão da lista. Em novo momento, o sistema será aberto para os interessados em assumir o cargo. Todos devem ter cadastro nível prata ou ouro no sistema federal http://GOV.BR .

