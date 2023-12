Ex-craque Marcelinho Carioca desaparecido em SP

O ex-craque Marcelinho Carioca foi dado como desaparecido esta segunda-feira

A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento do ídolo do Corinthians. Dois homens já foram presos acusados de sequestrar o ex-atleta.

O ex-jogador de futebol não é visto desde domingo (17), quando foi de carro para uma festa em Itaquera, Zona Leste da capital paulista. Marcelinho sumiu e seu carro foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, ainda na grande São Paulo. O veículo deverá ser levado para a delegacia da cidade.

Além das delegacias da capital paulista, outras unidades policiais foram acionadas por causa do sumiço do ex-atleta, entre elas a Divisão Antissequestro (DAS). Entre as hipóteses investigadas para o seu desaparecimento está a de sequestro.

Policiais foram mobilizados para buscar pistas do paradeiro de Marcelinho. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso será registrado como “desaparecimento de pessoa e localização de veículo”.

“A Secretaria da Segurança Pública informa que um veículo foi localizado abandonado na região de Itaquaquecetuba. Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos”, informa o comunicado da pasta da Segurança.

