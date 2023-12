Carro cai no córrego da Av Brasil com criança dentro

Uma mulher que dirigia veículo Chevrolet Corsa acabou caindo com o carro dentro do córrego da avenida Brasil no centro de Americana na manhã desta segunda-feira. O acidente teve maior tom de dramaticidade porque havia uma criança ao lado da motorista.

A motorista se acidentou após perder o controle da direção na manhã desta segunda feira(18) em Americana.

Mais notícias da cidade e região

O caso foi socorrido por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana), que prestaram os primeiros socorros e atendimentos.

Uma das vítimas (a motorista) sofreram apenas escoriações, já a criança, não sofreu ferimentos e foram socorridas pela unidade de resgate dos bombeiros e levadas ao Hospital Municipal para atendimento.

As equipes da Gama solicitaram o serviço de reboque para remoção do veículo do córrego.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP