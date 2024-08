Leilão da Justiça Federal: imóveis e veículos em Campinas e região com 50% de desconto

A Justiça Federal vai leiloar 105 imóveis e veículos em todo o estado de São Paulo, até 12 de agosto. Deste total, 16 lotes disponíveis são da macrorregião que integra as cidades de Campinas, Avaré, Jundiaí e Sumaré. Com lances virtuais por meio do site da Fidalgo Leilões (www.fidalgoleiloes.com.br), boa parte dos bens estão disponíveis com descontos de até 50% do valor da avaliação, divididos entre terrenos, casas, apartamentos, galpões, salas comerciais, motocicletas e automóveis.

Entre as oportunidades, está em destaque um apartamento em Campinas (lote 13.1), localizado no Parque Dom Pedro II, com 57m² e vaga de garagem por R$ 230.000,00. Todos os imóveis disponíveis já estão com 50% de desconto no valor da avaliação. Os lotes em questão podem ser objetos de ações de dívidas fiscais, cíveis e crimes.

Também estão neste leilão virtual: um Mercedes Benz modelo C 180 CGI Classic 1.8, por R$ 46.400,00, uma Ford Ranger XLT CD2 25, por R$ 44.361,00, uma Mercedes-Benz CLC, ano 2009, por R$ 22.400,00 e um Audi A3 1.8, por R$ 6.500,00, entre outros automóveis, além de motos, frotas de caminhões e ônibus.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital. Há inúmeras oportunidades em todo o estado de São Paulo, portanto é recomendado que os interessados vejam todos os detalhes dos lotes com antecedência, para facilitar na escolha”, pontua Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

SERVIÇO

1º Leilão: até 05 de agosto de 2024, com encerramento às 11h00 – Valor da Avaliação

2º Leilão: de 05 a 12 de agosto de 2024, com encerramento às 11h00 – bens com até 50% de desconto.

Contato: (11) 2653-0553 / (11) 2653-8583 – www.fidalgoleiloes.com.br