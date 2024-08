Prata na marcha atlética: IA explica a modalidade

Os jogos olímpicos em Paris estão à todo vapor e as ferramentas de IA se destacam por sanar dúvidas e explorar os diversos esportes da competição. As tecnologias permitem ao público pesquisar datas das competições, entender as modalidades, descobrir atletas de destaque, aprender curiosidades, esclarecer dúvidas sobre as regras dos jogos e até pedir previsões sobre o resultado de uma partida ou quem chegará às finais. Essas inovações não apenas democratizam o acesso ao conhecimento esportivo, mas também incentivam fãs ao redor do mundo a acompanhar os jogos.

“A Zapia tem sido uma dessas tecnologias que vem proporcionando respostas completas e acessíveis para todos os interessados em acompanhar e entender melhor os eventos olímpicos. Até mesmo para outras competições, como Brasileirão e Libertadores”, comenta Michele Chahin, VP de marketing da Zapia, assistente pessoal inteligente no WhatsApp.

O uso dessas ferramentas de IA não se limita apenas aos Jogos Olímpicos. Elas têm o potencial de transformar a maneira como o público interage com uma ampla gama de eventos esportivos. A integração dessas ferramentas com plataformas populares como o WhatsApp facilita o acesso à informação, tornando a experiência esportiva mais rica e envolvente para os fãs.

