O empresário e ex-assessor da prefeitura de Americana Amarildo Sena decidiu apoiar o vereador Luiz Cezareto (PRD), que é candidato à reeleição este ano.

Sena tava com Macris

AS estava cotado para vir a vereador primeiro pelo partido Novo, mas a legenda foi definhando para as eleições deste ano. Depois ele migrou para o grupo do ex-vereador Rafael Macris, que foi para o PP.

Ele ajudaria a trazer votos para a chapa do PP, que trabalha para eleger R Macris este ano.

O caminhar do ano fez com que AS se aproximasse de Cezareto, que terá equipe exclusiva para a região da Praia Azul.

