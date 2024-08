Olímpiadas do Crossfit cheia de brasileiros

Olímpiadas do Crossfit – Centrum, da marca Haleon, multivitamínico encontrado nas casas de milhares de brasileiros, está comemorando a equipe patrocinada pela marca – Vitoria CrossFit Centrum Movimento – na competição global CrossFit Games, entre 8 e 11 de agosto desse ano, no Texas (EUA).

No CrossFit, o patrocínio envolve a formação de equipes – o Team Centrum reúne, ao todo, 12 atletas (seis homens e seis mulheres) com os atletas Nathalia Mencari, Claudia Amaral, Filemon Souza, Bernardo Torquato, Marcella Alonso, Luana Soares, Pablo Chalfun, Igor Lino, Caio Nascimento, Matheus Gomes, Gabriela Nanci; e apoio individual, a exemplo de Kaíque Cerveny, que hoje é embaixador da marca.

Como estratégia, a Haleon ampliou os investimentos da marca Centrum no Brasil nos últimos anos. O mais conhecido é o apoio aos times feminino e masculino do Botafogo. Além disso, há o patrocínio master ao TCB – o maior torneio de condicionamento físico do Brasil, reunindo atletas de melhor desempenho do País.

Olímpiadas em alta

“Centrum tem um propósito muito nítido: promover a saúde e o bem-estar, a qualidade de vida que tanto prezamos. Sabemos como a prática de atividades físicas é um pilar fundamental nessa equação e foi pensando nisso que começamos a investir no segmento de esportes em 2023:

o patrocínio do Botafogo, estimulamos o acesso a aulas de atividades físicas gratuitas com o app Mude e expandimos nossa marca para a modalidade de CrossFit, que hoje tem o Brasil como 2º maior país com praticantes no mundo, ficando atrás apenas dos EUA. Buscamos estar perto dessas comunidades e levar Centrum como um aliado à melhora da energia, disposição e imunidade.” explica André Campos, Diretor de Marketing da Haleon.

“No Brasil, 2 em cada 3 brasileiros infelizmente não possuem ingestão nutricional diária suficiente[i]. E com o estilo de vida corrido, os brasileiros buscam cada vez mais energia e melhorar a imunidade, para suportar o dia a dia. Foi pensando nisso que lançamos Centrum Essencial.”- complementa André Campos.

O mais recente lançamento no formato multivitamínico da marca Centrum possui vitaminas B1, B2, B5, B6 e C, e magnésio, que ajudam a melhorar a energia e a disposição – fundamental para auxiliar na performance dos atletas; além de vitaminas C e D, que ajudam a melhorar a imunidade – fundamental para não atrapalhar a rotina dos treinos com baixa de imunidade.

“Na Haleon, a nossa missão é oferecer a melhor saúde todos os dias com humanidade. E, dessa forma, o esporte é um aliado essencial na construção desse propósito ao trazer benefícios diretos para a saúde física e mental da população. Nosso desejo é que o esporte se torne cada vez mais democrático e inclusivo, alcançando diferentes gêneros, raças e classes sociais”, conclui o executivo.

Sobre a Haleon

A Haleon (LSE: HLN) é líder mundial em saúde do consumidor, com marcas nas quais milhões de consumidores confiam globalmente. O grupo emprega mais de 22.000 pessoas em 170 mercados, que estão unidas pelo propósito da Haleon – entregar a melhor saúde todos os dias com humanidade. O portfólio de produtos da Haleon abrange cinco categorias principais – Saúde Bucal, Alívio da Dor, Saúde Respiratória, Saúde Digestiva e Outros, e Vitaminas, Minerais e Suplementos (VMS). Suas marcas de longa data – como Advil, Sensodyne, Corega, ENO e Centrum – são construídas com base em ciência confiável, inovação e profunda compreensão humana. Para maiores informações, visite www.haleon.com

