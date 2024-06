Leitinho entrega reforma do Hospital Municipal nesta segunda

Nesta segunda-feira (1º de julho de 2024), a gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) entrega mais duas obras realizadas. De manhã, às 9h, será entregue a 1ª etapa da ampla reforma do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia), iniciada em 2022 e que já abrangeu cerca de 60% do complexo. E, as 14h, será a vez da entrega da reforma da sede do Conselho Tutelar, no Jardim São Jorge. Toda a população é convidada a acompanhar as duas cerimônias.

No caso do HMNO, as obras já realizadas incluem a reforma da Ala de Emergência do Pronto-Socorro Adulto e a reforma do corredor principal, que liga as alas que ficam na “frente” do Hospital às alas que ficam na outra “perna” do “H” do complexo. Também foi feita a recuperação do piso, pintura e portas dos banheiros da Ala da Pediatria – que também dão acesso ao Centro Cirúrgico e à Maternidade.

Prosseguem também as reformas do Refeitório e de todo o telhado do complexo hospitalar. Em breve, também devem receber melhorias as salas de descanso da equipe, lavanderia, etc. Apenas nas etapas realizadas neste ano, o investimento da Prefeitura nas reformas e recuperações do HMNO soma cerca de R$ 3 milhões até o final de todo o trabalho. As reformas são sempre realizadas por etapas, para não paralisar o atendimento prestado à população.

Etapas anteriores desse processo de modernização gradual iniciado em 2021 incluíram a reforma da Clínica Médica (a “Ala de Internação” do Hospital), a ampliação da Central de Ambulâncias 192 (incluindo a troca das cinco ambulâncias por veículos novinhos) e de todo o 1º piso do Ambulatório de Especialidades Médicas.

Mais recentemente, foi reformada a recepção e a fachada (com a construção da alça de acesso e área de transbordo de pacientes) do Hospital e feita a instalação de uma “fazenda” de geração de energia fotovoltaica (solar) no telhado do complexo.

Em março deste ano, foi concluída a troca e modernização de toda a rede elétrica do complexo. Assim, a rede elétrica finalmente tem capacidade para atender à nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e também permitir a ligação dos cerca de 30 aparelhos de ar-condicionado ao mesmo tempo – o que não era possível até então. O prédio do HMNO tem cerca de 30 anos de uso, mas jamais havia passado por reformas estruturantes como estas.

Já no caso da reforma da sede do Conselho Tutelar, na Rua São Paulo, no Jardim São Jorge, estão incluídas a recuperação do telhado, a recuperação dos banheiros (com reparos hidráulicos, a troca de revestimento, pintura e colocação de espelhos) e a limpeza do piso. Foi realizada ainda a modernização de itens das redes elétrica (incluindo iluminação) e hidráulica e feita uma nova pintura interna e externa, bem como a execução de um projeto de combate a incêndios, incluindo instalação de novos extintores.

Também foi feita uma alteração do layout da cozinha, que repaginou a copa da equipe com a instalação da rede de gás externa com portinhola de fechamento. Por fim, ainda será executada uma pequena cobertura da área de serviço externa, que hoje não existe, sujeitando o pessoal de apoio ao uso do tanque sob sol.