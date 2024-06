Café Filosófico CPFL recebe Clóvis de Barros e Ilan Brenman para uma conversa sobre felicidade, ética, amizade e outros temas

No dia 3 de julho, quarta-feira, às 19 horas, o Café Filosófico CPFL apresenta um encontro especial com o filósofo, professor e escritor Clóvis de Barros Filho e o psicólogo e escritor Ilan Brenman. Realizado em parceria com a editora Papirus 7 Mares, este Café terá como tema o lançamento do livro “Filosofia ao pé do ouvido: felicidade, ética, amizade e outros temas“, de autoria dos dois escritores, com reflexões sobre temas de ontem, hoje e sempre, que fazem parte do cotidiano.

O Café Filosófico CPFL é o broadcast de reflexões do Instituto CPFL que acontece por meio de palestras presenciais em Campinas, transmissões pelo canal do Café via Youtube, além de uma programação transmitida pela TV Cultura que é dividida em três grades: domingos, às 19h; terças, às 23h; e sábados, às 22h.

O que se diz ao pé do ouvido? Um segredo? Uma inquietação? Talvez uma declaração de amor? E que tal uma aula de filosofia? A partir destas provocações, os autores questionam se é possível ser justo e debatem o papel da educação, entre outros assuntos.

“Uma das interpretações da etimologia da palavra ‘educação’ vem do latim e significa ex ducere. Ex é puxar, ducere, para fora. Ou seja, educação é tirar o que o outro tem de melhor. E todo mundo, ou quase todo mundo, tem algo de bom dentro de si“, destaca Ilan Brenman.

Clóvis de Barros Filho abre mais o leque: “Por que estudamos tanto a história da França e tão pouco a da África, por exemplo? Se praticamente não há franceses por aqui, mas temos nossos irmãos africanos que, para a nossa sorte, conosco se miscigenaram, deixando aí uma população altamente rica do ponto de vista étnico?“, provoca o professor.

No livro, cujo título é o tema deste Café especial, os pensadores refletem, em uma leitura agradável e provocadora, a respeito de justiça, felicidade, ética, conduta, liberdade e igualdade, também opinam sobre a coragem de ser sábio e a importância da amizade. A obra faz parte da coleção Papirus Debates, criada para dialogar sobre assuntos globais que envolvem o modo de viver em sociedade.

Ambiente inspirador de troca e aprendizado

O espaço do Café Filosófico CPFL, na sede do Instituto CPFL, em Campinas (SP), oferece uma atmosfera convidativa e aconchegante, onde cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência prazerosa. É possível tirar fotos em todos os lugares, incluindo o cenário e palco.

O local possui climatização e é acessível para pessoas com deficiência, além de contar com intérprete de Libras para garantir a participação de todos.

O encontro é presencial e gratuito, com entrada por ordem de chegada, a partir das 18 horas. A classificação é de 14 anos e a transmissão online será no canal do Café no Youtube.

Serviço

Café Filosófico CPFL ao vivo – especial Papirus 7 Mares com Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman

Quando: dia 3 de julho, quarta-feira, às 19h

Onde: Instituto CPFL – Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1632 – Chácara Primavera, Campinas/SP

Entrada: gratuita, por ordem de chegada, a partir das 18h.

Participação online: https://www.youtube.com/live/26GpfWrdflU?si=5eJ1QdB5sHbIIq8w

