Prefeito Leitinho entrega 1ª etapa da reforma do Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa

Com muitos agradecimentos e elogios por parte de pacientes e da equipe que atua no local, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) entregou na manhã desta quinta-feira (04/07/2024) a 1ª etapa da reforma do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa Dr Acílio Carreon Garcia), no Bosque dos Cedros. Dezenas de pessoas acompanharam a cerimônia.

O investimento já realizado até o momento no complexo soma cerca de R$ 3 milhões em recursos do próprio Município – sem contar a troca do telhado e a construção da nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Municipal, um anexo totalmente equipado que será inaugurado nesta sexta-feira (05/07), às 9h.

“É uma satisfação entregarmos essa reforma maravilhosa, tanto para nossa população, quanto para nossos servidores da Saúde. Em pouco tempo, fizemos muito. Isso é fruto de um trabalho em conjunto com todos vocês que estão aqui, que fazem parte dessa conquista maravilhosa para nossa população. Prefeito e vice não fazem nada sozinhos, mas com o apoio e o trabalho de cada um de vocês, a gente vai longe”, discursou o prefeito aos presentes.

“Fico muito feliz de ver nosso Hospital todo reformado. Queria parabenizar as secretarias de Obras e de Saúde, que proporcionaram essa melhoria maravilhosa para nossa população. O Leitinho é um prefeito que está deixando um grande legado para nossa cidade, principalmente na área de Saúde”, acrescentou o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho).

“Para mim, é uma satisfação estar aqui hoje nesta entrega. Porque o que mais interessa para nós é a Saúde, que temos que ter de primeira qualidade. Fico muito honrado de estar aqui e ver essas melhorias”, comentou o vereador Sebastião Gomes do Santos, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, acompanhado pelos colegas vereadores Oseias Jorge e Professor Antonio.

“Sei muito bem da importância de cada tijolinho que se coloca neste hospital para melhorar o atendimento. Nosso hospital vai muito bem, tanto que atende não só gente de Nova Odessa, mas de outras cidades, porque o trabalho cresceu, melhorou e a procura vem. Nosso prefeito está de parabéns, porque realizou obras e reformas em praticamente todos os setores da administração municipal”, lembrou o ex-prefeito José Mario Morais.

“Obrigado à gestão por esse olhar humanizado para a Saúde Pública. Essa obra é muito importante para a comodidade dos pacientes e para a melhora do ambiente de trabalho dos servidores. Quero agradecer a todos pela paciência com os transtornos causados durante as obras, porque tivemos uma redução no espaço. Assim como ao pessoal do PAM (Pronto Atendimento) do Jardim Alvorada, que nos ajudou neste período com uma extensão do horário de atendimento”, completou Adriana Welsch, secretária de Saúde de Nova Odessa.

AS REFORMAS

A etapa concluída soma cerca de 70% do total de intervenções que serão realizadas no complexo até o final deste ano. Ela inclui a modernização da rede elétrica e as reformas da Recepção, Ala de Emergência (PS), corredor principal, Refeitório, Ala de Pediatria (e acesso ao Centro Cirúrgico e à Maternidade) e a troca de todo o telhado do complexo (em andamento), entre outras ações.

Antes, o complexo já havia recebido a reforma completa da Clínica Médica (a “Ala de Internação”), a reforma e ampliação da Central de Ambulâncias 192 e a instalação de uma usina de energia solar (fotovoltaica, em parceria com a CPFL Paulista). O 1º andar do Ambulatório de Especialidades e a piscina da Fisioterapia também foram recuperados na atual gestão.

