Piovezan entrega Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou nesta quarta-feira (3) o Novo Complexo Regional de Saúde “Dr. Simão Gandelman” do Jardim Europa. Localizado na Rua Portugal, 710, o novo prédio é um dos maiores da rede municipal de Saúde, com quase 1.000 metros quadrados de área construída.

O Novo Complexo Regional de Saúde reúne consultórios de clínicos gerais, consultórios ginecológicos, consultórios pediátricos, consultório odontológico, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala de observação com leitos, salas multiúso, apoio administrativo, apoio para funcionários e cobertura para ambulância.

Todos os ambientes foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contam ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. A iluminação é com lâmpadas LED, proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia.

Há também a instalação de energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável, instalação de hidrantes e todo sistema de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), além de sistema de alarme e monitoramento.

Fala Piovezan

“Tudo muito moderno e à altura do que o Jardim Europa e do que Santa Bárbara merecem! Aliás, uma estrutura como essa nós já entregamos ali no Jardim Pérola. E levaremos para outras regiões da cidade. Que Deus abençoe todos os profissionais que atuarão no novo Complexo. Um abraço especial aos familiares do Dr. Simão Gandelman e a todos os moradores do Jardim Europa. Atendimento humanizado e com muito carinho para quem mais precisa!”, ressaltou o prefeito.

Participaram também da inauguração o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Joel Cardoso (Governo), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Hamilton Cavichiolli (Obras), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), Paula Mori (Fazenda), Cleber Canteiro (Meio Ambiente), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Marcus Pensuti (Saúde), José Carlos Naidelice (Planejamento), Márcia Petrini Della Piazza (Justiça e Relações Institucionais) e Romulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Junior, os vereadores Juca Bortolucci, Isac Sorrillo, Kátia Ferrari, Nilson Araújo, Esther Moraes, Reinaldo Casimiro e Carlão Motorista, representantes da Guarda Civil Municipal, além de familiares do homenageado.

