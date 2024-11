O prefeito Leitinho Schooder (PSD) inaugurou esta quarta-feira (6/11) novas quadras de tênis no novo complexo no Jardim Santa Rosa, com duas quadras oficiais com piso “emborrachado”, vestiários e iluminação.

O evento contou com as presenças do vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), vereadores e da jovem tenistas profissional novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar. Leitinho anunciou ainda que o complexo vai receber o nome do falecido tenista Osanan Oliveira de Souza.

Mais quadras de tênis

O prefeito destacou a importância do novo equipamento para os esportistas da cidade. “Hoje é um dia muito especial para o nosso Esporte, pois a inauguração de duas quadras de tênis é algo inédito em nosso município. Quero agradecer à família do saudoso professor Osanan, uma pessoa muito importante que dedicou sua vida para sua família e pelo tênis, então quero deixar eternizado o nome dele nestas quadras, para que ele seja sempre lembrado”, afirmou.

Situadas atrás do Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa, o acesso às quadras se dá pela Rua 15 de Novembro, altura do número 1.500. As quadras poderão ser utilizadas por praticantes do esporte mediante agendamento junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que está sediada no próprio ginásio.

O vereador Professor Antônio Teixeira, um dos idealizadores do projeto, garantiu que nos próximos anos Nova Odessa terá cerca de R$ 3 milhões em emendas que beneficiarão o Esporte da cidade. “Essa emenda de R$ 300 mil para as quadras de tênis foi conseguida em 2018, não sendo possível ser realizada na época, mas hoje, graças a Deus, conseguimos entregar as duas primeiras quadras de tênis públicas de Nova Odessa”, afirmou.

Manuela Ganciar retornou em abril aos treinamentos e competições após uma lesão no joelho direito. Manu – como ela é mais conhecida – adorou o novo espaço para treinamentos. “Quero agradecer a todos que fizeram acontecer este projeto. Fico muito feliz em ter quadras de tênis públicas aqui em Nova Odessa e espero que, assim como eu, outros jovens comecem aqui a praticar o esporte. Só de ver, posso dizer que ficou muito boa e estou pronta para estreá-la”, disse a atleta.

O vice-prefeito, que é praticante de esportes, também aprovou as novas quadras. “Nova Odessa respira esporte e há 4 anos a cidade voltou a ter uma programação esportiva. Olho para a equipe da nossa Secretaria e vejo que todos são ligados à área e amam o que fazem, pois agora o Esporte de Nova Odessa é técnico e não político, por isso somos referência na região”, relatou Mineirinho.

COMO UTILIZAR

Para utilizar o novo complexo de quadras de tênis de Nova Odessa, o pedido deve ser feito mediante cadastro e agendamento prévios na Secretaria de Esportes e Lazer, localizada no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, na Rua João Bassora, nº 543. As quadras estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e os atletas deverão levar o próprio material para a prática da modalidade.

