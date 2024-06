Prefeito Leitinho participa da inauguração de ‘embaixada’ do Projeto ‘Cadeia Para Maus-Tratos’ a animais

Leia + sobre política regional

Aconteceu no último sábado, dia 1º de junho, a inauguração da nova “embaixada” do Projeto “Cadeia Para Maus-Tratos” em Nova Odessa. O evento aconteceu na própria sede local do projeto, localizada na Rua Anchieta, nº 415A, no Centro – próximo ao recinto em que é realizada a Feira Central dos sábados pela manhã. O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que é médico veterinário, marcou presença, além de autoridades locais e demais munícipes também prestigiaram a inauguração.

O evento contou com a presença do idealizador do projeto, o deputado federal Delegado Bruno Lima – que está à frente do maior “exército” de voluntários do Brasil na luta contra os maus-tratos aos animais –, e da “embaixadora” local do projeto, Priscila Peterlevitz Leal, defensora da causa animal em Nova Odessa, além de toda a sua equipe.

O Projeto “Cadeia Para Maus-Tratos” foi criado em agosto de 2019 e tem como objetivo a luta em favor dos animais e, visando a efetividade da posse responsável e aumento das penas para autores de maus-tratos e abandono de pets. O projeto atua conscientizando a população para os bons-tratos, bem como averiguando denúncias e situações suspeitas.

“Quero agradecer todos presentes. É um momento muito importante para nós, pois estamos inaugurando mais uma ‘embaixada’. A ideia surgiu a partir do momento que nós conseguimos identificar que, sozinhos, não conseguiremos chegar a lugar algum, principalmente quando falamos da causa animal. Por isso, precisamos nos despir das vaidades e nos unir para, juntos, salvarmos a maior quantidade de animais e potencializarmos nosso trabalho”, afirmou Bruno Lima.

Para o prefeito Leitinho, “esta é uma grande vitória para Nova Odessa”. “Quero parabenizar a embaixadora deste projeto, a Priscila, e a toda a sua equipe, pela realização deste sonho. Eles trabalharam incansavelmente até conseguirem realizá-lo”, afirmou.

BEM-ESTAR ANIMAL

O prefeito aproveitou para fazer um convite. “No final deste mês, estaremos inaugurando o nosso tão sonhado Departamento Municipal de Bem-Estar Animal, onde estaremos dando atendimento para aquelas pessoas de baixa renda que possuem animais e não possuem renda para arcar com atendimento veterinário. Nosso foco será intensificado nas castrações para assim evitarmos as proliferações de animais abandonados em nossa cidade”, completou Leitinho.

De acordo com a médica veterinária Kelly Pereira, a inauguração da “embaixada” na cidade é muito importante. “Todo e qualquer caso de maus-tratos aos animais deve ser denunciado. Eles são seres capazes de sentir dor, medo e sofrimento, portanto é nosso dever protegê-los contra abusos e maus-tratos. Devemos respeitá-los e fornecer as melhores condições de vida aos nossos amigos de quatro patas”, afirmou.

“Um agradecimento meu especial ao prefeito Leitinho, eu queria que todas as cidades tivessem prefeitos que tivessem consciência de comparecer aos eventos que defendem a causa animal, mas infelizmente essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é de dificuldade, principalmente se tratando do poder executivo, pois os superiores muitas vezes não dão a devida importância para a causa e destinam a verba destinada para outra secretaria”, finalizou o deputado.

O QUE CONFIGURA MAUS-TRATOS E COMO DENUNCIAR

Abandono, agressões físicas, manter o animal preso permanentemente com correntes ou cordas, manter o animal trancado em locais pequenos, sem ventilação ou sem o menor cuidado com higiene, manter o animal sem proteção contra sol, chuva ou frio, não alimentar o animal de forma adequada e diariamente, não levar o animal doente ou ferido ao veterinário, obrigar o animal a praticar tarefas exaustivas ou além de suas forças, utilizar animais em shows que possam submetê-los ao pânico ou estresse, capturar animais silvestres e promover violência, como rinha, farra-do-boi e outras.

Para denúncias de maus-tratos, você pode denunciar através Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que pode ser acionada através do site www.ssp.sp.gov.br, registrar um boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil mais próxima ou entrar em contato com a Polícia Militar através do número 190. Ou fazer a denúncia na própria embaixada local, pelo WhatsApp (19) 99876-7040.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP