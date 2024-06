PagueMenos ataca com saldão neste final de semana 7 e 8 de junho

O mês junho chega e com ele a Rede de Supermercados PagueMenos anuncia a realização de mais um Saldão.

Nos dias 7 e 8 de junho, em suas 36 lojas físicas localizadas em 20 cidades do interior de São Paulo, os Clientes poderão conferir os preços imbatíveis durante o Saldão de Junho.

O Saldão tem como objetivo proporcionar mais economia aos Clientes, oferecendo ótimas ofertas para que tenham uma mesa farta. Durante os dois dias da promoção, eles encontrarão itens com os melhores preços e ofertas exclusivas. “Oferecer dois dias de preços competitivos proporciona aos Clientes a oportunidade de economizar nas compras de supermercado. Através de ações como essa, cumprimos nossa missão que é fazer a vida de nossos clientes melhor”, destaca Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação dos Supermercados Pague Menos.

Além das ofertas imperdíveis, o Saldão de Junho será uma excelente oportunidade para os Clientes adquirirem produtos da temática Junina. As lojas estarão decoradas e preparadas para os receber com muito entusiasmo e atenção. Os famosos encontros juninos acontecem no estilo que cada um mais gosta, com cardápio farto e variado, pessoas queridas, música, animação, traje a caráter e muito mais. A expectativa da Rede de Supermercados Pague Menos é proporcionar ótimas condições arrasadoras aos Cientes, garantindo assim excelentes preços para as comemorações.

Para Fabio Cecon “o nosso objetivo, ao realizar o Saldão, é proporcionar uma economia significativa para os nossos Clientes, especialmente em tempos de inflação elevada e orçamento apertado”. E complementa “queremos que nossos Clientes tenham acesso a produtos de qualidade por preços mais acessíveis, e um saldão é a maneira perfeita de fazer isso”.

Não perca a oportunidade de conferir os melhores preços no Saldão de Junho da Rede de Supermercados Pague Menos. A ação ocorrerá de 7 e 8 de junho nas 36 lojas físicas, localizadas em 20 cidades do interior de São Paulo. Consulte o endereço e horário de funcionamento de cada loja no site.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 40 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 36 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de sete mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!

