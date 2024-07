Leitinho tem quase 20% na frente de Bill, diz pesquisa

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) lidera a corrida pela sucessão com quase 20 pontos de frente sobre o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL).

Leitinho tem 47,4% da intenção de votos e seria reeleito para um novo mandato segundo a pesquisa Todo Dia Campinas/Sampi/Ágili divulgada esta terça-feira.

O levantamento mostra o ex-prefeito Bill em segundo na preferência do eleitorado com 28,1%; Juçara Rosolen (Novo), 5,8%; nenhum, 12,8%; e não sabem ou não souberam responder com 6% na pesquisa estimulada.

Em votos válidos, Leitinho teria 58,3%; Benjamin, 34,6%; e Juçara, 7,1%.

Leitinho bem, mas ex-prefeito mais rejeitado

A pesquisa também questionou o eleitor sobre qual candidato não votaria de jeito nenhum e o nome do ex-prefeito Benjamin Bill foi o mais citado, com 29,6% de rejeição.

Leia + sobre política regional

Em segundo lugar a pré-candidata do Novo, Juçara Rosolen, com 18,8%; o atual prefeito Leitinho tem 16,3% de rejeição; nenhum, 20,1%; e não sabem ou não responderam, 15,3%.

A avaliação do eleitorado é positiva quando questionado sobre o governo. 66,2% aprovam a atual administração, contra 27,3% que reprovam. Outros 6,6% não souberam ou não responderam.

Foram entrevistados 400 eleitores moradores de Nova Odessa, maiores de 16 anos, entre os dias 10 e 15 de julho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP