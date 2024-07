SEAAC trabalha para finalizar mais de 70 Acordos Coletivos

Depois de finalizar 24 Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) com categorias com data-base em maio, o SEAAC de Americana e Região está enviando pautas e se reunindo com empresas com data-base em agosto. No total são mais de 70 empresas com Acordo Coletivo firmado e que são objeto de renovação para o período 2024/2025.

“Desse total já estamos com conversas adiantadas com 30 empresas e, agora, trabalhamos na finalização das demais pautas. Nosso objetivo é até a metade do mês de agosto ter os Acordos Coletivos fechados, pois acaba sendo bom para a empresa na questão do cumprimento das normas do E-Social e não há necessidade de folha complementar retroativa”, explicou a Presidenta Helena Ribeiro da Silva.

Os Acordos Coletivos são negociados diretamente entre o Sindicato e a empresa, enquanto a Convenção Coletiva é negociada entre os sindicatos dos trabalhadores e patronais. “O Acordo possibilita que a empresa não fique dependente das negociações da Convenção Coletiva, que acabam em muitas categorias demorando. Além disso, no ACT cláusulas específicas são mais facilmente definidas e firmadas”, completou Helena.

Mais categorias do Seaac

As categorias com data-base em agosto são Locadoras de Máquinas e Equipamentos de Terraplenagem; Cobrança e Recuperação de Crédito; Administradores de Consórcios; Sociedades de Advogados; Contabilidade, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas.

