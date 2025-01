Leitinho recebe cônsul da Alemanha e quer atrair investimentos

Prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder (o Leitinho) recebeu no final da tarde de quinta-feira (23/01/2025), em seu Gabinete, o cônsul da Alemanha no Brasil para Assuntos Políticos, de Imprensa e Públicos, Simon Preker, e a executiva de Comunicação do Consulado Geral da Alemanha em São Paulo, Luísa Monteiro, para debater possibilidade de parcerias em áreas como atração de investimentos, oportunidades de trabalho na Alemanha para tecnólogos da cidade e intercâmbios em áreas como Ensino Técnico e Esportes.

A reunião foi acompanhada pelo deputado estadual Dirceu Dalben, pelos vereadores Marcia Rebeschini e Marcelo Maíto, por Otaviano Carvalho e pelos secretários municipais de Educação, Assis das Neves Grillo, Desenvolvimento Econômico e Social, Antonio Teixeira, e Assuntos Jurídicos, Vânia Cezaretto, entre outros.

Inicialmente, o prefeito falou sobre os diferenciais estratégicos de Nova Odessa na atração de investimentos – como sua localização e logística privilegiadas, no centro da RMC (Região Metropolitana de Campinas), a grande disponibilidade de galpões e áreas industriais e de mão de obra capacitada.

“Fico muito honrado em receber o cônsul, o deputado e o Otaviano, que é um grande parceiro. Nova Odessa tem atraído grandes investimentos, principalmente na área de Logística, mas temos muita área ainda para crescer economicamente. Temos uma excelente qualidade de vida, água abundante, redes de Saúde e de Educação que são referência na região e somos uma das cidades mais seguras do Estado”, destacou o prefeito Leitinho – que é de ascendência alemã.

“Nosso objetivo é reforçar os laços entre nossas duas nações, especialmente em áreas como Economia, Educação, Social, Esportes e combate às mudanças climáticas. Também facilitamos o contato de investidores alemães com lideranças brasileiras e auxiliamos o Governo alemão a entender melhor a realidade e as oportunidades de parcerias trazidas pelo Brasil e pelas cidades brasileiras, para que nossos governantes tomem decisões bem informadas”, acrescentou Simon Preker, que está há 2 anos e meio no país.

“Estamos muito felizes em acompanhar o cônsul em sua missão oficial pela nossa região. Falamos da pujança dos municípios da RMC, da importância de Nova Odessa e da importância do prefeito Leitinho para nossas cidades. A Alemanha quer estreitar essa relação com os municípios paulistas. Nova Odessa pode continuar contanto com nosso mandato na Assembleia Legislativa”, completou o deputado Dirceu Dalben.

Preker também mostrou interesse na história e na evolução do perfil econômico e produtivo de Nova Odessa ao longo do tempo – inclusive em saber se há na cidade empresas ou famílias oriundas da Alemanha. Leitinho citou nomes como os Reibel, os Berggren e a KS Pistões, além de outras grandes empresas novaodessenses que podem ser parceiras de empresas alemãs.

