Escolinha de vôlei feminino realiza seletiva no Centro Cívico

A escolinha de vôlei feminino da Secretaria de Esportes de Americana realiza na próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro, a partir das 13h30, uma seletiva para as categorias de base da modalidade, voltada a meninas nascidas entre os anos de 2011 e 2014. A atividade acontece na Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

O objetivo da ação é selecionar novas meninas para iniciarem a formação no voleibol, para que futuramente possam compor as categorias de base do município. Podem participar quaisquer interessadas que ainda não fazem parte de nenhum projeto de voleibol da Secretaria e que tenham disponibilidade para treinar no período da tarde. As aulas da escolinha vão acontecer às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h40, no ginásio da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito.

“Esse é o momento ideal para as meninas que têm interesse em começar no vôlei. Vamos avaliar aspectos físicos e técnicos, mas o mais importante é que elas venham com disposição e vontade de aprender. Estamos ansiosos para conhecer novas atletas e ajudar no desenvolvimento delas dentro de quadra”, comentou a professora Adriana Cristina da Silva.

A seletiva começa às 13h30, para as meninas nascidas em 2013 e 2014, e continua às 15h30, para meninas de 2011 e 2012. Durante a atividade, serão avaliados quesitos como aptidão física, coordenação motora e desempenho nos fundamentos básicos da modalidade. É recomendado que as participantes compareçam com trajes adequados para a prática esportiva e levem garrafa de água.

“Nossa escolinha de vôlei feminino é uma oportunidade incrível para as meninas que sonham em praticar um esporte e, quem sabe, seguir uma carreira no vôlei. Com essa seletiva, queremos identificar novos talentos e oferecer a elas uma formação de qualidade, unindo aprendizado, disciplina e diversão. Convidamos todas as interessadas a participarem”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria: (19) 3406-6111.