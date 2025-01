Santa Bárbara registra queda nas taxas de roubo e de furto em 2024

O Município de Santa Bárbara d’Oeste registrou queda nas taxas de roubos, roubos de veículos, furtos e furtos de veículos em 2024. Os dados oficiais constam na plataforma de estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Na comparação entre os anos de 2024 e 2023, o número de roubos de veículos caiu 34%, seguido pelo número de roubos na ordem de 23%. Por sua vez, a taxa de furtos caiu 15% e a de furtos de veículos recuou 13%.

Fala prefeito de Santa Bárbara

“Os investimentos em Segurança Pública são contínuos em Santa Bárbara d’Oeste. E o trabalho realizado em conjunto entre as forças de Segurança tem como reflexo os melhores índices. Mês a mês, ano a ano, notamos a queda no número de ocorrências conforme dados oficiais que são divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Desde 2021 a Prefeitura contratou 61 novos guardas municipais, investiu na aquisição de novas viaturas e motocicletas Zero Km – sendo que 6 delas entraram em operação no fim de 2024 e mais 3 entrarão em operação no início deste ano. Também adquiriu novas pistolas, fuzis 556, carabinas CTT 40, espingardas calibre 12 e diversos equipamentos e ampliou o sistema de videomonitoramento, saindo de nenhuma câmera em 2013 para atuais 238 câmeras espalhadas pela cidade.